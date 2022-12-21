【專家憂全球10%人中招】中國被指隱瞞疫情或致數百萬人死亡

多年來，中國國家主席習近平奉行積極的動態清零戰略，令數以百萬計的中國各地居民、長時間被封鎖。但隨著北京最近宣布，嚴厲的限制最終開始放鬆，但在幾天之內，當地病例開始激增，醫院已經「完全不勝負荷」，據報導大量屍體被堆積在停屍間。



國際專家憂中國疫情嚴重

哈佛畢業的美國流行病學家 Eric Feigl-Ding 最近在 Twitter 上分享了一段視頻，當中顯示有大量重症新冠患者，要擠進一間明顯已人滿為患的醫院，其中有人要躺在地板上、或癱倒在椅子上，專家警告，中國疫情己是「核災式惡化」。





帖文指：「自從解限制除以來，中國的醫院完全不堪重負...可能有數以百萬人死亡，但這僅僅是個開始」





Feigl-Ding估計，在未來 90 天內，中國 60% 以上的人口，及全球 10% 的人口可能會感染該病毒。









健康數據分析公司Airfinity一份新預測報告亦有類似的預測，估計從現在到 3 月底，中國因新冠而死亡的人數將介乎 130萬至 210 萬人之間。



流行病學家考林 (Ben Cowling) 亦曾向美國國家公營廣播電台表示，「不幸的是，死亡數字將會激增得非常快，當地醫院可能會在本月底嚴重受壓。」





考林博士又昌，中國所謂的「R值」—即是一名普通患者感染了多少其他人的指數正激增。





例如，去年12月，當新州正處於 Omicron 肆虐時期，當時該州的 R 值超過 2。





但據 NPR 報導，中國國家衛生健康委員會的科學家，估計現在中國的 R 值是 16，顯示目前情況是「恐怖」 。





Feigl-Ding 博士分享的第二段視頻，顯示醫院輪床上「堆積如山的屍體」也證明了中國的新冠災難正日益嚴重，Feigl-Ding 博士在一系列推文中聲稱政府掩蓋真相，令死亡人數「被嚴重低估」。



疫情不會只停留在中國

Feigl-Ding 博士繼續解釋說，全球都不能倖免於中國最新危機，並預測病例數字亦會在全球迅速蔓延、而全球將很快受到包括抗生素和退燒藥在內的重要醫療用品嚴重短缺的打擊。





「在中國發生的事情，不會只停留在中國，三年前武漢出現的問題就是全球的教訓。估計2022至2023 年的新一波的疫情，對全球影響不小。」





他補充說，他相信「中國新一波的巨型海嘯式的新冠疫情，將對全球經濟帶來更差的影響」。



各界恐真實死亡人數被故意隱瞞

早前《自由亞洲電台》的報導指，有北京體制內的知情人士爆料指，中國政府因應二十大而進行的維穩工作，已隱瞞當時醫療系統內已經出現的嚴重疫情，包括院內交叉感染、大量長者死亡等，甚至使許多退休高官也因此死亡，現在鬆綁後更為惡化。





報導引述知情人士亦指出：「二十大當時所有住院的人都不能出院，理由是外面有陽性危險，但實際上當時醫院已經有大面積感染，而當時又處於動態清零階段，感染資料不但不能上報，還不能按照新冠程序作治療。」





該人士亦透露，當時醫院有病人被診斷為尿道感染或無名發熱，但家人透過關係做抗原檢測，結果顯示是陽性。





而該人士亦透露，當前殯儀館火化必須排隊到明年1月，無論醫療和殯葬系統均陷入崩潰狀態，但官方正把責任推向「白紙革命」。



網上流傳片段顯示，醫院內地面擺放道具遺體。 Credit: Internet 自放寬限制以來，中國公共衛生官員亦承認，未來幾個月，可能有 8 億人感染新冠病毒。但自重新開放以來，國家官方記錄的死亡人數只有兩人—都是北京東郊殯儀館的工作人員，負責處理新冠肺炎死亡事件的場所，據報兩人被屍體淹沒了好幾天，但有廣泛報導稱真實數字要高得多，引發政府掩蓋事實的謠言。





根據在北京東郊殯儀館拍攝的照片及國際記者在現場的報導，該個殯儀館最近期出現大量人潮，據《華爾街日報》報導，近期每日約有 200 具遺體運抵殯儀館， 但通常平均每天只有 30 至 40具。





而此前至少 10 人在封鎖的公寓大樓的火災中喪生，民眾將問題歸咎於國家的嚴格封鎖。





此後，當局亦改變政策，並向民眾宣傳疫情不再危險。





儘管隨著中國重新開放，預計新冠肺炎死亡人數會上升，而鑑於中國的疫苗接種率較低尤其是長者，中國被認為尤其容易受疫情影響。



目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。







