有傳媒形容，全國各地出現大規模示威集會，是自 1989 年北京天安門廣場民主運動發生以來的最大規模抗爭。





據外電報道，星期日（11 月 27 日）上海再有民眾在烏魯木齊中路集結， 哀悼新疆烏魯木齊一宗大廈火警的 10 名死者 。





火警在上周四（24 日）發生，造成 10 死 9 傷，官方事後否認因過度封控阻礙居民逃生及救護人員搶救。



報道指，上海的聚集民眾高呼「不要做核酸」、「習近平下台」及「中國共產黨下台」等口號。亦有民眾宣讀憲法。一名女生帶領民眾高呼「不要謊言要尊嚴，不要文革要改革」口號。





另外，亦有民眾高呼「為人民服務」，質疑「警察是用來對付人民的嗎？」，又指「警察要為國家貢獻能力，而非圍堵自己的群眾」。





警方使用胡椒噴霧驅趕示威者，但示威者在數小時後於同一位置再次聚集。警員其後再次驅散示威者，有在場記者目擊示威者被捕並被帶上巴士。



英國廣播公司報道，公司一名記者在上海採訪示威期間被警方毆打及拘留，在數小時後獲釋。





公司一名發言人在聲明中指：「英國廣播公司對我們的一名記者 Ed Lawrence 在上海採訪示威期間被捕及鎖上手銬表示極度憂慮。」





發言人續指：「他被拘留數小時後獲釋。在他被拘捕期間，他被警員毆打及腳踢。這是他作為受認可記者工作時發生的。」





公司表示，其中一名將記者釋放的警員聲稱，將其拘捕是「為他好」，以防記者在人群中感染新冠病毒。但除此之外，公司就未有收到中國當局作出的正式解釋或道歉。



報道指，警員多次與現場民眾推撞，勸圍觀者散去。武漢及成都等亦有人示威。北京清華大學亦有學生聚集，高叫言論自由。



路透社報道，一段據稱是在星期六（26 日）拍攝的片段顯示，一名女子站在南京中國傳媒大學的台階上舉起白紙，但白紙其後被一名男子奪走。





畫面其後顯示，陸續有人加入示威，舉起白紙及亮起手提電話的電筒。





一名男子其後斥責示威群眾。他說：「終有一天，你會為你今天所做的一切付出代價。」人群高呼回應：「政府亦將會為他們所做的事付出代價。」





據報，北京清華大學亦有類似示威活動。



多名網絡用戶亦透過在微信或微博上張貼空白正方形圖像或手持白紙的個人相片聲援示威者。但在星期日（27 日），標籤「#白紙運動」已被微博封鎖。





一名微博使用者貼文指：「如果你害怕一張白紙，說明你的內心有多懦弱。」



中國國家主席習近平在上月舉行的 中共第二十屆全國代表大會 上，重申當局實施的嚴格疫情防控措施取得優秀成效。





他強調：「我們堅持人民至上、生命至上，堅持動態清零不動搖，開展抗擊疫情人民戰爭、總體戰、阻擊戰，最大限度保護了人民生命安全和身體健康。」





詳情請聽溫楚良及宋慶勤報道。



收聽節目 「共產黨下台！習近平下台！」：中國爆發八九民運以來最大規模示威 SBS Chinese 28/11/2022 08:07 Play



