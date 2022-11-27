上海「烏魯木齊路」示威 高喊習近平下台

新疆烏魯木齊市在11月24日發生住宅大樓火災，有市民不滿是因防疫過度，導致救援不及時，事件引發當地民眾群起示威，中國後來也有其他地方的民眾響應抗議。





其中上海市烏魯木齊路昨晚聚集數百上海市民舉行燭光晚會，悼念烏魯木齊市火災死者。





起初，只有少量的居民舉行燭光集會，有人在紙牌上寫著「逝者安息」，也有人在燈柱貼上字句「烏魯木齊的朋友，我愛你們，就像愛這條路，就像愛我的家人。」





但至入夜後，參加的民眾愈來愈多，在場的人群開始舉起白紙，更有人開始帶領高喊口號，包括「新疆，解封」，更有人高喊「不要核酸，要自由！」及「共產黨下台！習近平下台！」



其後警察到場，上海公安約動員100人到現場一字排開，並勸離現場人士，大部分民眾離開，但有部分人不願離開，雙方發生肢體衝突，警方並有出動胡椒噴霧。



上海「烏魯木齊路」示威，有人高喊習近平下台。 (AP Photo) Source: AP / AP 一位只透露姓「趙」的抗議者表示，他的一個朋友被警察毆打，兩個朋友被噴胡椒噴霧。





他又指，當他試圖阻止警察帶走他的朋友時，警察踩他的腳，他在過程中丟了鞋子，要赤腳離開抗議現場。





有多位現場民眾被警方帶走，有抗議民眾向警察高喊要「為人民服務」，亦有人要求警察「放人」。





有關抗議的發文在中國社交媒體上已被刪除，但有不少中國網民在微博、微信等平台發布空白圖片，或將頭像換成白紙支持抗議人士。

