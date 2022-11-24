【遭警毆打】鄭州富士康員工爆發大規模示威

鄭州富士康工廠的員工爆發大規模示威，並與警察發生衝突，事件演變成警民暴力衝突。





當地政府隨即下令對幾個地區進行有效的新冠封鎖。





當地政府表示，鄭州市中心的居民不得離開該地區，除非他們的新冠檢測呈陰性並獲得當局許可，並建議居民「如非必要，不得離開家園」。





有關限制將從周五午夜開始持續5天，超過 600 萬人，即大約是該市的一半人口受到影響。



更多內容 鄭州富士康爆疫 員工徒步百公里返鄉

當地政府亦在周三公佈，要求8個地區的居民，在5天內每天需要進行核酸檢測。





鄭州的封城令就是在富士康工廠爆發集體暴力抗議後公佈。





這間由台灣科技巨頭鴻海集團擁有的蘋果iPhone手機製造廠富士康工廠，由於工人宿舍的確診數字不斷上升，早前已嚴格實施新冠限制一個多月。



鄭州市政府周三表示，該市的疫情「仍然嚴峻複雜」。





而在週周四，中國單日新冠確診病例總數創下歷史新高，多達 31,454 宗本地病例，雖然與中國有 14 億人口的數字相比之下確診人數是較少，但已超過了 4 月 13 日上海處封城時錄得的 29,317 宗確診的高峰。





至於鄭州周四錄得了 675 宗新增感染病例，其中絕大多數沒有症狀。

