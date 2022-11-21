中國新冠確診激增逾兩萬宗 六個月來首次出現死亡個案

中國在過去一日新增26,824宗新冠本地確診個案，北京有2宗死亡個案，死者分別是一名91歲老婦及一名88歲老翁，他們均是長期病患者。





北京本地確診數字單日超過500宗，創下今次疫情的新高。其中朝陽區的感染個案最多，一星期以來境內多個小區、商鋪都有確診個案出現。





朝陽區已經實施禁止民眾進入餐廳堂食，並要求居民不准離開該區，導致全城氣氛緊張。





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至於廣東疫情最為嚴重，過去一日新增9,085宗本地感染個案，大部分個案都是在廣州。





白雲區從即日起至今個星期五，嚴格限制人員流動，市民如非必要，不准外出，小學和幼稚園停課，地鐵和公共交通亦暫停服務。





而在湖北武漢，疫情亦再次出現，當地盛傳今天起要封城5天。當地的微信社群訊息指，武漢多個地區傳出「21日起全域靜默管理5天」，除了街市，所有商店餐廳都要暫停營業，民眾亦要改回在家工作，全市中小學要改上網課。

