【疫苗快報】中國推出吸入式新冠疫苗加強劑（10月27日）

今集內容： 爆發新冠郵輪因天氣改道

何時才能將新冠對待成流感？

中國推出吸入式新冠疫苗加強劑

爆發新冠郵輪因天氣改道

由於天氣惡劣，發現新冠確診病例的郵輪無法在西澳原定地點停靠，目前正前往Fremantle。





郵輪珊瑚公主號（Coral Princess）的乘客和工作人員，未有披露的新冠確診病例數字，郵輪運營商Carnival Australia表示，船上2000名客人大多數未受影響。





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該郵輪預計將於周五在Fremantle停靠，快速抗原檢測呈陰性的乘客可以上岸。





運營商在聲明中表示，將繼續密切關注檢測呈陽性的客人，他們正在隔離。船上所有病例均無症狀，症狀輕微，病例數量穩定。





本周，西澳衛生廳表示已知郵輪有新冠病例，但是郵輪沒有尋求幫助。所有到訪西澳的郵輪運營商，必須遵守協定，並有自己的新冠病毒防疫計劃。根據協定，進入西澳水域的郵輪，運營商應在抵達西澳港口前12至24小時，向西澳衛生廳報告船上新冠病例。在船上感染新冠人士應該隔離五天。





2020年，當局禁止大型郵輪進入西澳水域，禁令於今年4月解除。10月1日，大型船隻獲准進入西澳，珊瑚公主號是首艘到西澳的大型郵輪。



何時才能將新冠對待成流感？

澳洲醫學協會主席羅布森教授說，新冠是一種多系統感染，會導致長期的腦部炎症。





另外，新冠感染還會導致長新冠（Long COVID），而流感則不存在這種情況。





羅布森教授說，在醫院治療新冠患者需要大量資源。





他說：「醫護人員需要穿戴特殊的防護設備，並且需要特殊的資源，來阻止新冠病毒在醫院傳播。」





至於何時才能像對待流感一樣對待新冠，巴爾教授說，過渡到像對待流感一樣對待新冠是一個自然的過程。





「仍有待確定的是新冠與流感感染的長期影響。不同的新冠病毒變種出現時可能存在差異。例如，Delta感染可能比Omicron感染具有更嚴重的長期影響。」





羅布森教授表示，重要的是要明白，澳洲還沒有達到那個階段。





「放寬限制或放棄其它保護措施向社會發出信號，認為事情已經結束，而這是不正確的。」



中國推出吸入式新冠疫苗加強劑

中國上海於周三（10月26日）啟動吸入式新冠疫苗加強劑接種。





據當地媒體第一財經報道，上海對18歲及以上人群啟動吸入用重組冠病疫苗（5型腺病毒載體）加強免疫預約登記，自10月26日起啟動免費接種加強免疫程序。





中國官媒發布的網上視頻顯示，人們在社區衛生中心把一個半透明的白色杯子的短噴嘴塞進嘴里，配文說在緩慢吸入後要屏住呼吸5秒鐘，整個過程耗時約20秒。





一名市民形容「就像喝了一杯奶茶」，「當我把它吸進去的時候，它的味道有點甜。」





這也是吸入式疫苗獲得中國國家藥監局緊急使用授權批准以來的首次大規模加強免疫接種。





上個月，中國批准了首個吸入式新冠疫苗，這種疫苗由中國公司康希諾生物股份公司（CanSino Biologics Incorporated）研發，作為該公司一次性腺病毒疫苗的氣溶膠版本，該疫苗使用一種相對無害的感冒病毒。





康希諾表示，這種吸入式疫苗已經在中國、匈牙利、巴基斯坦、馬來西亞、阿根廷和墨西哥完成了臨床試驗。





印度的監管機構批準了一種鼻腔疫苗——也是無針疫苗——但是尚未推出。





這款疫苗由美國開發，並授權給印度疫苗制造商巴拉特生物技術公司（Bharat Biotech）。





據世界衛生組織表示，全球大約有十幾種鼻腔疫苗正在進行測試。



目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。







