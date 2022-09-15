「長新冠」席捲歐洲　世衛：已是實際疾病全球必須正視

雖然至今為止，全球已有超過 600 萬人死於新冠病毒。但世衛總幹事譚德賽博士說，上周錄得的新冠死亡人數是自 2020 年 3 月的最低水平，





但譚德賽強調，各國目前還未能放鬆警惕，必須將對抗新冠病毒的題問視為一場長途賽事。





「大家可以看到終點線正處於勝利在望的位置，但如果選擇停下來，就將會是一個最壞的決定。」





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「反而，現在是時候要更努力奔跑，以確保大家能夠衝過終點線、並在辛勤過後獲得應有回報。」 世衛總幹事譚德賽





同時，世衛委託進行的一項最新研究亦估計，歐洲有接近2千萬人已患有長新冠（Long Covid）的症狀。





所謂的「長新冠」，相信是源於在一年多前英國廣播公司BBC 的記者愛德華茲的報導，當中探討新冠長期後遺症的問題，當時亦是大部份人首次聽到「長新冠」這個名詞。





報導指：「雖然疫苗的出現已進一步減少疫情所造成的死亡率，但隨著歐洲部分地區在 2020 年夏天開始放寬各地的封鎖措施，有醫生就開始意識到，曾確診新冠的患者一直未能完全康復、亦有部份患者會出現長期候遺症。」





世衛早前委託「健康指標與評估研究所」 (Institute for Health Metrics and Evaluation ) 編寫的一份報告亦發現，在 2020 年至 2021 年期間，可能有多達 1700 萬人，正遭受長新冠問題的折磨。





目前，醫學界就會將新冠患者康復後仍然會出現疲勞、身體疼痛、情緒波動、認知障礙、及呼吸困難等問題界定為係「長新冠症狀」。





世衛的斯莫伍德博士認為，長新冠對於醫學界仍然「是個謎」，他們亦需要更多時間來收集有關的數據及信息。





「但研究的成果正逐漸成形，亦驗證了長新冠的問題是實際的疾病，必須獲得醫學界的承認及重視。」





雖然疫苗可以預防新冠肺炎的死亡及嚴重症狀，但斯莫伍德博士就指，目前仍然尚未確認，疫苗係可以保護患者避免出現長新冠症狀。



「（疫苗的效力）仍然有很多未知數。但很明顯的是，即使你已經接種疫苗，仍然可能會繼續出現長新冠症狀。」 斯莫伍德博士

「現在，醫學界仍然需要就症狀的嚴重程度及持續時間等問題作進一步研究，但毫無疑問，長新冠是一個令大家要更加確保自己、避免受新冠病毒感染的原因。」





雖然大多數感染新冠病毒的患者可以完全康復，但據世衛估計，仍然有一至兩成的人，會因此出現各種長期問題，世衛亦正呼籲各國政府及衛生當局要通過共享數據，集中處理長新冠問題、及了解患者可以如何與長新冠共存。

