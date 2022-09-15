SBS廣東話節目

「長新冠」席捲歐洲 世衛：已是實際疾病全球必須正視

SBS廣東話節目

「長新冠」席捲歐洲　世衛：已是實際疾病全球必須正視

雖然至今為止，全球已有超過 600 萬人死於新冠病毒。但世衛總幹事譚德賽博士說，上周錄得的新冠死亡人數是自 2020 年 3 月的最低水平。.(AP Photo/Matt Rourke, File) Source: AP / Matt Rourke/AP

下載 SBS Radio 應用程式

其他收聽方法

Published 15 September 2022 at 10:11am, updated 3 minutes ago at 10:13am
By Ivan Leung
Presented by Ivan Leung, Selina Kong
Source: SBS

世界衛生組織表示，全球各國已離結束新冠大流行更近一步。歐洲有接近2千萬人，患有被稱為長新冠症狀，世衛要求各國正視問題。

Published 15 September 2022 at 10:11am, updated 3 minutes ago at 10:13am
By Ivan Leung
Presented by Ivan Leung, Selina Kong
Source: SBS
雖然至今為止，全球已有超過 600 萬人死於新冠病毒。但世衛總幹事譚德賽博士說，上周錄得的新冠死亡人數是自 2020 年 3 月的最低水平，

但譚德賽強調，各國目前還未能放鬆警惕，必須將對抗新冠病毒的題問視為一場長途賽事。

「大家可以看到終點線正處於勝利在望的位置，但如果選擇停下來，就將會是一個最壞的決定。」

Advertisement
「反而，現在是時候要更努力奔跑，以確保大家能夠衝過終點線、並在辛勤過後獲得應有回報。」
世衛總幹事譚德賽

同時，世衛委託進行的一項最新研究亦估計，歐洲有接近2千萬人已患有長新冠（Long Covid）的症狀。

所謂的「長新冠」，相信是源於在一年多前英國廣播公司BBC 的記者愛德華茲的報導，當中探討新冠長期後遺症的問題，當時亦是大部份人首次聽到「長新冠」這個名詞。

報導指：「雖然疫苗的出現已進一步減少疫情所造成的死亡率，但隨著歐洲部分地區在 2020 年夏天開始放寬各地的封鎖措施，有醫生就開始意識到，曾確診新冠的患者一直未能完全康復、亦有部份患者會出現長期候遺症。」

世衛早前委託「健康指標與評估研究所」 (Institute for Health Metrics and Evaluation ) 編寫的一份報告亦發現，在 2020 年至 2021 年期間，可能有多達 1700 萬人，正遭受長新冠問題的折磨。

目前，醫學界就會將新冠患者康復後仍然會出現疲勞、身體疼痛、情緒波動、認知障礙、及呼吸困難等問題界定為係「長新冠症狀」。

世衛的斯莫伍德博士認為，長新冠對於醫學界仍然「是個謎」，他們亦需要更多時間來收集有關的數據及信息。

「但研究的成果正逐漸成形，亦驗證了長新冠的問題是實際的疾病，必須獲得醫學界的承認及重視。」

雖然疫苗可以預防新冠肺炎的死亡及嚴重症狀，但斯莫伍德博士就指，目前仍然尚未確認，疫苗係可以保護患者避免出現長新冠症狀。
「（疫苗的效力）仍然有很多未知數。但很明顯的是，即使你已經接種疫苗，仍然可能會繼續出現長新冠症狀。」
斯莫伍德博士
「現在，醫學界仍然需要就症狀的嚴重程度及持續時間等問題作進一步研究，但毫無疑問，長新冠是一個令大家要更加確保自己、避免受新冠病毒感染的原因。」

雖然大多數感染新冠病毒的患者可以完全康復，但據世衛估計，仍然有一至兩成的人，會因此出現各種長期問題，世衛亦正呼籲各國政府及衛生當局要通過共享數據，集中處理長新冠問題、及了解患者可以如何與長新冠共存。
READ MORE

研究：三成未接種患者現「長新冠」 症狀可維持8個月

分享

Latest podcast episodes

APTOPIX Financial Markets Wall Street

美股小幅回升 但後市場會怎樣走下去？

HK Film Making Flickr CC BY NC ND 2.0.jpg

【台灣金馬獎】被指愈趨政治化惹來爭議

Wikimedia Commons WHO CC BY SA 3.0 IGO.png

醫學界支持政府削減公佈確診數字次數嗎？

Queen Elizabeth II

【女王離世】英聯邦的國際地位會變成怎樣？