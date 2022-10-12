【重大變更】確診者毋須再上傳檢測結果

隨著疫情對澳洲的影響逐漸消退，聯邦及各州、領地亦大大放寬各項新冠限制與措施。





維州在上周7日宣布10月12日（周三）將會結束新冠疫情大流行狀態令，全澳的強制隔離令亦將在10月14日（周五）正式結束。





新州政府周三（10月12日 ）宣布，從周五開始，新州居民亦不再強制要求上報其確診的快速抗原測試（RAT ）結果。





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雖然新州的防控措施進一步削弱，但新州首席衛生官錢特（ Kerry Chant）仍呼籲民眾亦自願上報有關陽性結果。





她表示：通過 Service NSW 登記陽性的快速測試結果可以讓他們將民眾與醫療保健聯繫起來，尤其是老年人和免疫功能低下的人，這也有助於為他們正在進行的公共衛生應對提供信息。





她呼籲民眾如果出現流鼻涕、喉嚨痛、咳嗽或發燒等感冒或流感樣症狀，請留在家中並接受檢測。





如果你感染了新冠病毒，可能會在長達 10 天的時間內具有傳染性，但在出現症狀前兩天以及出現症狀時的傳染性最強。





她指：如果你在身體不適時不得不離開家，在室內和乘坐公共交通工具時戴上口罩，避免大型集會和室內擁擠的地方，並且至少在一段時間內不要去高風險場所，如醫院、老年或殘疾人護理設施7天。





同時，她建議在醫院、殘疾人和老年護理機構等高風險環境中，工作人員只有在感染新冠病毒後 7 天沒有症狀的情況下才能重返工作崗位。





錢特說：繼續為他人著想至關重要，尤其為了保護那些最脆弱的人。想保護自己及所有人要做的事，仍然是確保他們及時接種新冠和流感疫苗。





未能在 Service NSW 應用程序上報告確診結果的新州民眾會被判罰1000元。





新州最新的監測報告發現，當前的新冠病毒浪潮繼續下降，過去平均 7 天住院率每天平均為34人，是 2022 年中最低值。





過去一周，新州有約11,000人確診，有954人需留院治療，其中23人需深切治療，過去7天有41人死於新冠病毒。



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