維州疫情大流行聲明下周三結束 確診者毋須再隔離

維州的新冠疫情大流行聲明，是去年維州議會通過讓州長及衛生廳長宣佈大流行，並賦予實施防疫限制的權力，允許政府執行大流行衛生措施（例如隔離令）的法律文書。



有關聲明因應維州疫情一再延長，維州政府終在今天宣佈於 10 月 12 日結束。





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政府表示，聲明結束亦意味著維州居民的強制隔離令，將從周四結束。



而全澳的強制隔離令，將於 10 月 14 日星期五在結束。





維州政府表示，決定提早一天結束強制隔離令，是因為不需要延長大流行聲明。





不過當局仍然「強烈建議」，新冠確診者進行自我隔離。









維州州長安德魯斯（Daniel Andrews）表示，醫護人員將透過衛生指示繼續執行疫苗接種的任務。









他又表示，根據健康和安全法，如果僱主認為有必要，相關行業亦可維持強制員工接種疫苗。





