【最新】澳洲新冠強制隔離措施10月14日取消

各州及領地首長今天（9月30日）與總理艾巴尼斯舉行國家內閣會議，會後決定於10月14日取消新冠強制隔離5天的措施，新冠確診者不再需要隔離。

Four men in suits and a woman sits on a desk with microphones

昆州州長帕拉謝依、新州州長佩洛德、總理艾巴尼斯、維州州長安德魯斯及西澳州州長麥高文於上次全國內閣會議後出席記者會。 Source: AAP / Mick Tsikas

要點
  • 國家內閣會議議程包括取消對新冠患者隔離並增加醫院撥款
  • 新州州長佩洛德一直主張取消5天強制隔離
國家內閣會議今早召開會議，取消對新冠患者5天強制隔離，並增加醫院撥款等問題，成為了會議討論議程的重點。

由於面對商界越來越大的壓力，要求聯邦政府進一步緩解為期五天的強制隔離，總理艾巴尼斯(Anthony Albanese) 今天在堪培拉召開的國家內閣會議中，將會與各州及領地首長重點討論這個問題，會後決定10月14日，全面取消強制隔離。

不過，隔離期仍將適用於在醫院工作的醫護人員和長者護理人員。

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取消強制隔離期的決定，亦意味著對受影響工人的病假津貼一併從 10 月 14 日結束。
A man in a suit wearing glasses looks up seriously.
新州州長佩洛德 (Dominic Perrottet) 呼籲取消強制隔離 Source: AAP / Lukas Coch
新州州長佩洛德 (Dominic Perrottet) 呼籲取消強制隔離，並指澳洲人需要為自己的行為承擔個人責任。
我們需要達到擺脫公共衛生命令的地步
佩洛德
他又說：「這始終是公共衛生、精神健康等更廣泛有關的健康的問題、社會福祉，以及需要在新州居民面臨的經濟和金融問題之間的取得平衡。」

艾巴尼斯就表示，任何改變都需要得到全國共識，就像各地首長決定將隔離期從 7 天縮短到 5 天時一樣。

至於隔離期間的津貼未來會否被取消？艾巴尼斯表示，只要一日有強制隔離措施，有關津貼仍然適用。
當被問到各州推動增加公立醫院撥款時，衛生及長者護理部長畢勒 (Mark Butler) 表示，聯邦政府已經擴大了對流行病的支授，但該支援將於今天屆滿。

有關支援包括在年底前，向州政府的醫療系統額外撥款 7.6 億元。

而在長者護理系統中出動國防軍協助的措施亦將於週五結束。

國防部長馬利士 (Richard Males) 說，有關措施一直只是暫時性的，現在冬季高峰期過後，疫情減少了，因此可以取消。
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馬利士又表示，現在是時候將澳洲國防軍的資源用於其他優先領域。

而長者護理部長部長威爾斯 (Anika Wells) 表示，國防軍的支援令長者護理服務處於更有利位置。

她指，政府自此之後令勞動力激增，增加疫苗接種率，並增加抗病毒藥物的供應。

隨著每周公佈的新冠確診數字減少，國家內閣亦將討論有關洪水風險和應急計劃的建議，並會聽取首席醫官的簡報。

早前，醫藥用品管理局臨時批准為 6 個月至 5 歲兒童接種輝瑞新冠疫苗作為加強劑。

上星期，醫藥用品管理局亦臨時批准 5 至 11 歲兒童 5 至 11 歲兒童接種輝瑞新冠疫苗作為加強劑。

各州和領地亦將於逢星期五公佈最新的每周新冠確診數據。

上星期有近 45,000 宗感染個案，超過 200 名患者死亡。
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Published 30 September 2022 at 12:18pm
By Timothy Wu
Source: AAP, SBS