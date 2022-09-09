政府進一步放寬限制 國際航班有新要求

隨著新冠規則在全國範圍內放寬，飛往澳洲的國際航班不再強制要求戴口罩。





此要求在周五零晨正式取消，但當局仍然建議旅客考慮佩戴口罩以確保自身安全。





聯邦衛生部長畢勒表示，這一個變化得到首席醫官的認可。





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他表示：鼓勵每個出國旅行的人注意新冠病毒的持續風險，並採取個人預防措施來阻止傳播並保持安全。





新規從周五開始生效，國內航班也不再需要口罩。





另外，有關大流行病假災難津貼的規定亦已更改，以反映任何申請者的最短隔離期。





從周六開始，澳洲各州和領地將不再提供每日新冠數據。





當局將改為每周更新，因為他們認為「每日報告病例已不像以前那麼重要」。





全國各地的衛生部門每天都會公佈整個大流行期間的病例和死亡人數、疫苗接種率和住院人數。





但是，首都領地衛生廳長史密斯在一份聲明中說：新冠病毒的冬季浪潮已經過去，我已經到了大流行的階段，每天的報告已經不像以前那麼重要了。





畢勒表示，衛生官員支持這些變化。





他在聲明中表示：這一舉措得到了首席衛生官的支持，將確保提供高質量、準確的信息，從而更清楚地了解 新冠動態。





「這種方法將使國家報告與所有州和地區保持一致，並支持對全國和全球新冠趨勢的分析。」





上同，政府亦決定將新冠確診病例的強制隔離期從 7 天縮短到 5 天。





總理艾巴尼斯 Source: AAP / Dan Himbrechts 隔離期的縮短將從周五開始生效。





只要沒有症狀，民眾將可以在五天后離開隔離。





7 天的隔離仍將適用於老年和殘疾護理等高風險環境中的工人。





艾巴尼斯在雪梨對記者表示：我們要做的是確保政府對變化的情況做出反應，新冠病毒可能會存在相當長的一段時間，我們需要做出適當的反應。

