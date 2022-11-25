【疫苗快報】新州維州新冠感染率下降（11月25日）

今集內容： 新州維州新冠感染率下降

近七成澳洲人認為最嚴重新冠時期已過

當局表示擔心長期新冠影響

新州維州新冠感染率下降

最新數據顯示，新州和維州的新冠感染率似乎正在下降。





新州衛生廳上周後期錄得27,000宗個案，上升18％，而前一周的上升率是53％。





維州個案亦只是上升了22％，相對前一周是上升了62％。





新南威爾士大學伍德教授 (James Wood)的分析模型預測，目前這一波疫情會於12月第一周達到高峰。





另外，於新州，截至11月19日的一周內，平均住院的新冠病人數目是73，比前一周只減少兩人。而不治人數是37人，高於前一周的24人。





新州衛生部表示，儘管新增病例和新冠核酸檢測的數量繼續增加，但感染率似乎正在放緩。





周六，感染新冠的維州選民，將可以在墨爾本西北部外的免下車站投票。





如果要在免下車站投票，選民需要提供快速抗原檢測呈陽性的證據，或由衛生部確定核酸檢測呈陽性的信息。





據澳洲廣播公司報道，西澳養老院的新冠感染人數正在上升，過去兩個月增加了兩倍。





當局提醒居民隨身攜帶口罩，以便在電梯、公共交通工具和其它人流密集的地方等處使用。如果要去的是高風險地區，或者探訪染疫後易患重症高風險人士，就要考慮戴上口罩。





在新州，當局要求，在所有醫院區域民眾必須佩戴口罩。



近七成澳洲人認為最嚴重新冠時期已過

輝瑞製藥公司的調查發現，差不多三分之二的澳洲國民相信已經度過





調查又發現跟一年前相比，每三個人之中就有一人即使出現病癥，都比較不會接受病毒檢測。





醫療專員人員認為減少檢測是一大憂慮，並敦促國民要及時接種新冠疫苗。





根據世界衛生組織每周流行病學最新報告，與上周相比，本周全球新增的新冠病例數目減少5%，本周死亡人數也減少13%。





在國家層面，日本、韓國、美國、法國和中國報告的全球新冠病例最多。





中國出現過去6個月以來最嚴重的疫情，並實行局部封控。



當局表示擔心長期新冠影響

目前的疫情中，患者出現各種各樣的症狀。有些人報告說症狀輕微，或沒有症狀，而另一些人則相當不適。





聯邦副首席醫官基德教授解釋：「我們看到因新冠而臥床不起的人極度疲倦、乏力、呼吸困難。還有很多人報告稱出現腦霧（思維不清晰）。」





「我非常擔心長期新冠。澳洲目前診斷出患有長期新冠症狀的人數有所增加，」他補充道。





然而，他表示目前在社區流傳的變種和亞變種毒株，似乎並沒有引發比以前更嚴重的重症。然而，他警告說，其中一些毒株「更易傳播」。





與之前的新冠疫情不同，澳洲如今有口服治療藥物，幫助預防重症和住院。





抗病毒藥物Lagevrio（molnupiravir）和Paxlovid（nirmatrelvir和ritonavir）適用於70歲或以上，以及18歲以上，患有慢性病或其他風險因素的新冠檢測呈陽性者。



目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。







