【疫苗快報】新州新冠風險評級上升至黃色（11月22日）

今集內容： 新州新冠風險評級上升至黃色 醫院重推強制口罩令

香港特首李家超完成首次外訪確診新冠

中國新冠確診激增逾兩萬宗 六個月來首次出現死亡個案

新州新冠風險評級上升至黃色 醫院重推強制口罩令

面對嚴峻的新一輪疫情，新州衛生部將新冠風險評級由綠色上升至黃色，並在所有的醫療機構區域內重啟了強制口罩佩戴規定，並要求監測訪客人數。





新州衛生部副部長威爾考克斯（Deb Willcox）表示，在醫院和醫療服務機構，訪客和工作人員要佩戴口罩，而不僅是像從前，僅要求在患者所處區域佩戴口罩。





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她說：「親友仍然可以前往陪伴患者，但我們限制每次探望患者的訪客數量。」





但澳洲醫學協會副主席麥克馬倫（Danielle McMullen）對本輪疫情如何影響今年聖誕季，持更謹慎的態度。





她指出，疫情對醫院和醫療保健系統的影響，通常比感染高峰滯後幾周。





在聯邦政府為各州及領地公立醫院的新冠相關撥款資助，即將於年底結束之際，麥克馬倫呼籲當局，重新考慮這一決定，以確保醫療系統有能力照顧新冠患者，和其他非新冠疾病患者。





聯邦衛生部長畢勒（Mark Butler）此前曾表示，該項資金不會持續到12月後，但他表示會有一系列其它醫療衛生相關的安排，會在未來陸續公布。



香港特首李家超完成首次外訪確診新冠

李家超乘坐飛機，從泰國曼谷返抵香港後，所進行的新冠病毒核酸檢測結果呈陽性。





他目前正按香港衞生防護中心的指引隔離，期間他會在家工作，按需要以視像出席會議。





香港特首辦昨日9時發新聞稿公佈李家超確診的消息。





特首辦發言人表示，李家超訪問曼谷4天期間的快速抗原測試結果均為陰性。至於陪同李家超出訪泰國的其他特首辦職員，他們的核酸檢測結果都是陰性，當局正評估會否將他們列作密切接觸者，在完成評估前，他們同樣暫時在家工作。





今次是李家超上任特首以來的首次外訪，他在泰國出席亞太經合組織會議期間，正正坐在中國國家主席習近平旁邊，他其後亦有與同行的中國外長王毅握手。





李家超在今次訪問期間亦先後與泰國總理巴育，以及新加坡總理李顯龍會面。





他在最後一日行程曾到訪兩間企業，介紹香港特區政府招商的最新政策和措施，鼓勵不同泰國企業到香港港發展，以及加大投資和貿易。



中國新冠確診激增逾兩萬宗 六個月來首次出現死亡個案

中國在過去一日新增26,824宗新冠本地確診個案，北京有2宗死亡個案，死者分別是一名91歲老婦及一名88歲老翁，他們均是長期病患者。





北京本地確診數字單日超過500宗，創下今次疫情的新高。其中朝陽區的感染個案最多，一星期以來境內多個小區、商鋪都有確診個案出現。





朝陽區已經實施禁止民眾進入餐廳堂食，並要求居民不准離開該區，導致全城氣氛緊張。





至於廣東疫情最為嚴重，過去一日新增9,085宗本地感染個案，大部分個案都是在廣州。





白雲區從即日起至今個星期五，嚴格限制人員流動，市民如非必要，不准外出，小學和幼稚園停課，地鐵和公共交通亦暫停服務。





而在湖北武漢，疫情亦再次出現，當地盛傳今天起要封城5天。當地的微信社群訊息指，武漢多個地區傳出「21日起全域靜默管理5天」，除了街市，所有商店餐廳都要暫停營業，民眾亦要改回在家工作，全市中小學要改上網課。



目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。







