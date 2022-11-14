【疫苗快報】專家表示新冠「變種雜燴」毒株更具傳染性（11月14日）

今集內容： 衛生專家建議民眾積極採取措施預防新冠

專家表示新冠「變種雜燴」毒株更具傳染性

礙於新冠憂慮 當局呼籲維州選民把握提前投票的機會

衛生專家建議民眾積極採取措施預防新冠

隨著澳洲新冠病例數激增，澳洲首席醫療官凱利（Paul Kelly）在聲明中表示，民眾可以做三件事，來保護自己免受新一輪疫情的影響：



及時接種疫苗，包括第三劑和第四劑疫苗（如果符合條件接種的話）；



在室內公共場所或擁逼環境隨身攜帶口罩；



如果新冠檢測呈陽性或感覺不舒服，就留在家里，直到症狀消失。

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衛生和老年護理部提醒，新冠檢測呈陽性和有高危人士，包括沒有國民醫療保險人士，都有資格接受口服抗新冠病毒藥物治療。





沒有國民醫療保險人士，應聯繫他們的醫生或全科呼吸道診所，以獲得免費服務。抗病毒治療的費用，將因個人情況而異。



專家表示新冠「變種雜燴」毒株更具傳染性

根據各州及領地的報告，新的Omicron亞變種XBB與BQ1.1正在社區中傳播，有專家將其稱為「變種雜燴（variant soup）」或「新冠雜燴（COVID soup）」，展示這些亞變種的特殊屬性：它們是由某一亞變種進一步變異而成，或是多個亞變種毒株的重組體。





儘管這兩個亞變種，目前僅占全球病例的一小部分，但病毒學家擔心，它們可能會推動未來的新冠疫情。





傳染病醫生格里芬（Paul Griffin）表示，這兩種新亞種逃逸免疫能力更強，因此傳染性更強；但他補充說，目前沒有跡象表明，這些變異毒株會導致嚴重疾病。





他表示，專家與當局目前正在密切監測這些「變種雜燴」，並敦促民眾及時接種疫苗，特別是更新版本的疫苗，以加強免疫力。





「由於新亞種更具傳染性，因此更新我們的疫苗非常重要，包括如今在我國可用的新改進的 Omicron 特異性加強劑，」他說。



礙於新冠憂慮 當局呼籲維州選民把握提前投票的機會

在維州，聯邦、州和市議會的選舉投票是強制性的，可是目前維州已去除了大部份的新冠限制措施，所以如果大家不幸中招而不想投票的話，為免罰款，必須保留感染新冠的證據，例如大家所做的 PCR 檢測呈陽性，或要把陽性的快速檢測結果上報，才可以在不投票的情況下也不用受罰。





另外，維州主要政黨將於週日，即是提前投票開始前一天，正式舉行誓師大會。





兩大陣營都把競選重點放在醫療開支上，因為在新冠大流行期間，維州的醫療系統問題，成為了大眾關注的焦點。





工黨承諾將大約 10 間醫院升級或興建，並為日後加入公立醫療系統的一萬多名護理和助產士學生支付大學學費，另答應在鄉郊地區重建安老院。





與此同時，反對黨兩黨聯盟支持對 4 萬名新的和現職醫護工作者作培訓或加強技能，又承諾將擇期手術的等候名單減半。







目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。







