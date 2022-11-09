【疫苗快報】研究稱全澳近三份之二人曾感染新冠（11月9日）

今集內容： 研究稱全澳近三份之二人曾感染新冠

雪梨私立學校三份一教師新冠確診 需緊急關閉

民眾該擔心無法接種新的 Omicron 特異性疫苗嗎？

研究稱全澳近三份之二人曾感染新冠

有研究顯示全澳近三份之二人曾感染新冠病毒，但由於新冠病毒可多次感染，因而專家亦作出新警告，指澳洲在數周內或將出現新一輪新冠疫情。





在過去一周，確診病例增加兩成。上周在新州新增 12,450 宗新確診，近800 人需留院治療。





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目前，澳洲已取消所有強制隔離和呈報確診個案的規定。





但由於確診數不斷上升，衛生當局呼籲民眾在聖誕之前接種第三針或第四劑新冠疫苗。



雪梨私立學校三份一教師新冠確診 需緊急關閉

本年一月，全國新冠疫情受到控制，在新州學生返回學校之前，教育廳長米切爾（Sarah Mitchell）表示，當社區出現新冠確診病例時，將不再關閉學校，亦不會進行接觸者追踪。





但雪梨一間天主教學校內一名學生確診新冠病毒，決定暫時關閉校園。





雖然未有證據顯示新一波疫情已經到來，但這一間位於雪梨西北部 Cherrybrook的獨立天主教高中 Tangara School for Girls的校長 Rita Sakr 發送給家長的信件中表示：在一名學生及校內超過30%的教師感染了新冠病毒後，需要作出「非常艱難但必要」的決定，在未來數天關閉校園大部份，改為網上遙距教學形式上課。





在臨時作出的舉措下，7、8、9 和 11 年級的學生將接受網上遙距教學，10 年級的學生將在學校工作人員的監督下參加年終考試。





校長表示作出此決定的原因是因為缺乏現場監督課堂的教學人員。同時，她亦認為那些出現輕微症狀的人有能力遙距上課以確保學習的連續性。





學校敦促父母監測孩子的症狀並使用快速檢測，並通過 PCR 檢測進行確認。



民眾該擔心無接種新的 Omicron 特異性疫苗嗎？

澳洲經歷了 BA.5 的嚴重爆發浪潮，墨爾本大學臨床流行病學家巴克斯特（Nancy Baxter）教授指，這意味著下一波 新冠浪潮未必會之前一樣糟糕。 她說，這可能是當局現在不願建議額外接種疫苗的原因之一。





她指：如果我們有一個小浪潮，並在期間讓民眾接種，當真正到達高峰時，就不會有能力為他們接種疫苗，因為他們已經接種了疫苗。





巴克斯特教授說，她理解人們希望盡可能接種疫苗，從醫療保健系統的角度來看，每四個月為人們接種一次疫苗並不是一個可持續的策略，除非有明確而明顯的需求。





她說：現在主要關注的是那些風險較高的人。





巴克斯特教授表示，另一個複雜的因素是目前尚無清楚新的二價疫苗是否比舊疫苗更有效。





她指，這些研究並不一致，有些研究顯示反應有所增加，有些顯示，在現實生活中並非如此。





她表示：目前還不是 100% 清楚它是否會改變遊戲規則，當然它不會與其他的加強劑有太大的不同。



目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。







