【疫苗快報】長期新冠會對澳洲產生甚麼影響?（11月28日）

今集內容： 當局強烈建議佩戴口罩防新冠傳播

長期新冠會對澳洲產生甚麼影響？

中國多個城巿出現針對新冠防控措施抗議活動

當局強烈建議佩戴口罩防新冠傳播

當局「非常強烈建議」民眾在室內環境佩戴口罩。





聯邦副首席醫官基德說：「例如當你去商店、超市時，當你和大批人一起進入電梯時，以及在通風可能不太好的室內環，都建議佩戴口罩。」





他補充說，在機場和飛機佩戴口罩的人數一直在增加。許多人戴上口罩，以保護自己和年長的至親與家庭成員——他們感染新冠的風險更大。





臨近假期，民眾可以做很多事情來保護自己和至親：



了解最新的疫苗接種情況；

遵循各州和領地的衛生建議；

佩戴口罩；

保持社交距離；

如果出現任何症狀，請留在家中並進行檢測；

遠離醫院、老年護理機構、老年人和任何高危人群。

長期新冠會對澳洲產生甚麼影響?

世界衛生組織估計，新冠感染者當中有10%到20%患有長期新冠。





一份研究的模型表明，澳洲至少有16萬人，可能在12月初出現長期新冠症狀，其中超過3.5萬人所出現的症狀，將會明顯限制他們的活動。





研究人員根據澳洲國立大學的研究做調整，估計數字分別增加到50多萬和超過11萬。





該報告的主要作者亨舍爾（Martin Hensher）教授說：「由於長期新冠，可能有數以萬計的澳洲成年人在12月無法工作。」





「這不僅會對我們國家的健康和福祉產生不利影響，還會對經濟產生許多流動效應。」





亨舍教授說，澳洲在類似國家中是一個例外，沒有對長期新冠進行大規模的全國調查。





該研究提出了幾項建議，包括通過澳洲統計局和澳洲健康和福利研究所的定期調查，加強對長期新冠的監測。



中國多個城巿出現針對新冠防控措施抗議活動

據外電報道，昨日上海再有民眾在烏魯木齊中路集結，哀悼新疆烏魯木齊一宗大廈火警的10名死者。





火警在上星期四發生，造成10死9傷，官方事後否認因過度封控阻礙居民逃生及救護人員搶救。





報道指，上海的聚集民眾高呼「不要做核酸」及「習近平下台」等口號。





亦有民眾宣讀憲法。一名女生領導民眾高呼「不要謊言要尊嚴，不要文革要改革。」口號。





另外，廣州方面亦有抗議人士在海珠廣場高呼不要封控要自由、新聞自由、廣州加油等口號。





報道指，警員多次與現場民眾推撞，勸圍觀者散去。武漢及成都等亦有人示威。北京清華大學亦有學生聚集，高叫言論自由。



目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。







