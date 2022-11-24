【疫苗快報】新冠疫情將持續至新年後（11月24日）

今集內容： 新冠病例持續激增 疫情將持續至新年之後

新冠上報不再強制 疫情預測是否準確？

鄭州富士康廠房疑爆發示威不滿新冠防疫措施

新冠病例持續激增 疫情將持續至新年之後

在過去的一周，由於Omicron變種和亞變種毒株「雜燴」在社區大肆傳播，澳洲幾個司法管轄區的新冠新病例幾乎翻倍。





聯邦副首席醫官基德向SBS表示：「在過去一周，我們看到住院人數、檢測人數、老年護理機構疫情數目，以及開出口服抗病毒治療藥物處方數目都有所增加。」





他警告說，雖然當前疫情會持續多久還沒有明確的答案，但「預計疫情會持續到在聖誕節和新年之後」。





澳洲免疫技術咨詢小組（ATAGI）表示，預計將在2023年初，提出新的加強劑建議，為南半球的冬季做準備。





在做出這一決定時，ATAGI還考慮近期新加坡新冠疫情的數據。首席醫官凱利（Paul Kelly）教授說，新加坡本輪疫情「短暫而急劇」，四到六周內，病例數便到達頂峰並隨後下降。





凱利教授說，澳洲的新冠病例數目，在過去幾周一直在上升，但是如果疫情最終與新加坡相似，那麽應該很快達到峰值並迅速下降。



新冠上報不再強制 疫情預測是否準確？

在許多司法管轄區，新冠檢測和上報陽性結果不再是強制性。





然而，聯邦副首席醫官基德解釋說，當局仍會收到核酸陽性、住院人數、深切治療者患者數、老年護理機構疫情爆發，以及抗病毒藥物處方數量的相關報告。





因此，目前對全國各地疫情總體趨勢的預測是「準確」。





病例數目最終會達到峰值，但即使病例數目下降，全國每天仍將有大量新增感染者。





「被感染的風險仍然存在」他進一步警告說。





正值澳洲爆發第四輪新冠疫情，許多澳洲民眾對無法獲得新一劑疫苗接種表示擔憂——尤其是在針對Omicron變種的新型二價疫苗推出後。





莫德納（Moderna）公司新推出、針對Omicron的二價疫苗，已於10月在澳洲上市。聯邦衛生部長畢勒本周宣布，輝瑞（Pfizer）公司的二價新疫苗也將於12月12日推出。



鄭州富士康廠房疑爆發示威不滿新冠防疫措施

數百名員工昨日凌晨由宿舍湧到室外抗議，與保安人員推撞，有示威工人包圍到場的警車，亦有抗議的員工被毆打倒地，多人受傷，防暴警察到場控制場面。





片段又顯示，警方出動催淚彈和水炮驅散抗議的員工。





富士康母公司鴻海集團傍晚發聲明，指鄭州園區部分新進員工對工作津貼提出訴求，公司強調對於津貼一向按合約內容履行，並會持續向相關員工溝通說明。





外電報道，員工擔心廠內疫情擴散、不滿伙食安排和廠方拖欠奬金，引發今次示威。有員工指控廠方沒有隔離染疫的工人，亦禁止員工離開。



目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。







