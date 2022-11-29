【疫苗快報】新冠疫情期間澳洲人預計壽命增加（11月29日）

今集內容： 為何不能接種新冠第五劑疫苗也無需恐慌？

新冠疫情期間澳洲人預計壽命增加

潛在細菌可致命 健康專家作出警告

為何不能接種新冠第五劑疫苗也無需恐慌？

墨爾本大學臨床流行病學家巴克斯特（Nancy Baxter）說，儘管疫苗在接種後相當長的時間內，仍能提供良好的保護，但在接種後四個月左右，加強劑對住院和死亡的保護作用，會開始出現小幅減弱。





對於在12月、1月或2月接種了第三劑疫苗（第一劑加強針）的人來說，現在距離他們獲得加強免疫的時間大約是11個月。





上個月，在聯邦議會的一項調查中，醫生提到，全國各地的長新冠診所接到民眾的大量問診請求，等候名單不斷增加。





巴克斯特教授說，目前還不清楚新的二價疫苗，如莫德納針對Omicron變種的疫苗，是否比舊型疫苗有效得多。





巴克斯特教授敦促民眾，與醫生討論是否有資格獲得新冠抗病毒藥物；以及如果確實感染新冠，如何獲得這些藥物。





首席醫官凱利（Paul Kelly）說，如今我國有大量的抗病毒藥物供應，這些藥物可以將70歲以上人群的死亡率減半。





當局還建議澳洲人考慮佩戴口罩；而對於沒有及時接種疫苗的人來說，即使他們已經感染新冠，也應該立即預約接種。



新冠期間澳洲預期壽命增加

在新冠大流行期間，澳洲人的平均預期壽命增加。





澳洲國家統計局ABS指出，澳洲是新冠爆發以來，少數幾個預期壽命有所增長的國家之一，也是世界上預期壽命第三高的國家，僅次摩納哥和日本。





美國的預期壽命已降至1996年以來的最低。和2019相比，2022年美國人的壽命減少2.7年。





資料顯示，2021年澳洲女性預期壽命為85.4歲，比大流行前增加幾個月。澳洲男性預期壽命為81.3歲，和女性壽命增幅相似。





人口統計主任沃爾特說，澳洲男性預期壽命，比2020年聯合國公佈的世界平均壽命增加11.9歲，女性預期壽命則增加10.6歲。





從地區分析，首都領地民眾的平均預期壽命最高，其次是西澳、維州和新州。北領地的平均預期壽命最低，其次是塔州。



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潛在細菌可致命 健康專家作出警告

澳洲退伍軍人症確診人數激增，健康專家警告民眾，特別是平日會接觸盆栽混合物在堆肥的人士在接觸時必須佩戴防護裝備。





截至本年10月16日，在過去一年接獲660宗關於「退伍軍人症」的通報，其中大部分案例位於新州及昆州。





根據國家法定傳染病監測系統 (NNDSS) 的報告，這比過去五年的年平均數 457 例，增加了 200 多宗個案。





引致退伍軍人症的軍團菌（longbeachae）經常盆栽混合物中被發現，如果吸入受污染土壤中的灰塵，會導致感染退伍軍人症。它會導致罕見肺炎，十分嚴重甚至可以致命。





近日，一名60多歲的雪梨女子因退伍軍人病而去世。





據報，她在生病之前，一直使用盆栽混合物。





新州衛生部在周末發出警告，園丁在處理園藝時，可以採取簡單的預防措施來確保安全。





新州衛生部執行主任麥克安爾蒂（Jeremy McAnulty）表示：大多數吸入細菌的人都不會生病，但如果你年齡較大、吸煙或免疫系統較弱，感染的風險就會增加。





他指出：首先潤濕盆栽混合物有助於防止任何受污染的盆栽混合物粉塵飛揚到空氣中並被吸入。





另外，即使一直戴著手套，也要確保在進食或喝水之前用肥皂徹底洗手，因為細菌仍然可能存在。





長灘軍團菌是澳洲發現的兩種最常見的軍團菌之一，另一種是嗜肺軍團菌，這種細菌會污染空調冷卻塔、裝飾性噴泉、加濕器、漩渦浴缸、淋浴噴頭和其他方式。





這種形式的軍團菌通常與更大規模的病毒爆發有關。





對於退伍軍人症感染人士激增，墨爾本大學健康科學學院院長湯普森教授表示，很難找到導致此情況的單一原因，但認為新冠封鎖可能起到了一定作用。





他指：「每個人都被鎖在家裡，也許從事更多園藝工作，也許空調系統沒有按應有的頻率進行檢查，因此可能需要進行檢查。」





湯普森教授說，塑料盆栽混合袋是細菌繁殖的完美環境，因為混合物可能潮濕，如果存放在溫暖的地方或陽光下，通常會升溫。





他表示：當袋子打開時，細菌顆粒會像雨點一樣落在你身上，如果你吸入足夠多的細菌顆粒，它們就會進入你的肺部，這是一個漂亮的培養皿——這是一個非常好的、溫暖、潮濕的環境，一個滋生細菌的好地方。





他指：戴手套是有原因的，為了避免蜘蛛之類的東西，而戴上合適的 N95 口罩來保護你的肺亦是很有意義。





退伍軍人症的症狀可在接觸細菌後長達 10 天出現。它們包括發燒、發冷、咳嗽、呼吸急促、肌肉酸痛、頭痛、疲倦、食慾不振、噁心、嘔吐和腹瀉。





湯普森教授說，雖然這種疾病是可以治療的，但及早發現很重要。





任何在接觸盆栽混合物後出現這些症狀的人都應該尋求醫療救助，並確保他們報告曾接觸過盆栽混合物，以便進行適當的測試並迅速開始治療。治療包括抗生素，但有些人可能需要住院治療，在某些情況下還需要停工數周。



目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。







