【疫苗快報】當局目前不建議民眾接種第五劑新冠疫苗（11月16日）

今集內容： 澳洲新冠病例數目激增47%

當局認為澳洲已接近新冠疫情中期

澳洲民眾在聖誕節前無法接種第五劑新冠疫苗

澳洲新冠病例數目激增47%

過去一周，澳洲的新冠病例數量增加了47%。





上周二，聯邦衛生部在聲明表示，澳洲已進入新一輪新冠疫情。





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南澳大學生物統計學和流行病學主席埃斯特曼（Adrian Esterman）教授指，一些專家認為本輪疫情，可能不會像前幾次疫情那麽持久或嚴重。





他說：「我們在新加坡和法國等地，已看到過類似的新冠疫情，它們持續的時間相當短，沒有BA.5疫情所感染的人數那麽多。」





16歲及以上人士可接種疫苗加強劑；30歲及以上人士，在第一次接種加強劑之後的三個月內，可接種第二劑加強劑；免疫功能低下、接受老年或殘疾護理的16歲以上人士，可接種第二劑加強針。



當局認為澳洲已接近新冠疫情中期

澳洲首席醫療官凱利（Paul Kelly）教授表示，新加坡最近一輪疫情「短暫而急劇」，四到六周內病例數目，便到達頂峰並隨後下降，他認為澳洲 「正接近本輪疫情的中期」。





凱利說，澳洲的新冠病例數目，在過去幾周一直上升，但是「如果疫情最終與新加坡相似，那麽應該很快達到峰值並迅速下降」。





凱利教授說，如今澳洲有大量的抗病毒藥物供應，這些藥物可以將70歲以上人群的死亡率減半。





他說：「盡快獲得這些藥物至關重要。最好在確診後一天之內服藥，但最多五天。它會對重症、住院和死亡率產生影響。」





當局還建議澳洲人考慮佩戴口罩；而沒有及時接種疫苗的人士，即使他們已經感染新冠，也應該立即預約接種疫苗。





凱利教授說：「民眾現在應該立即行動，拿到有資格獲取的一切（疫苗、藥物）。單獨感染產生的免疫力，無法保護你很久，也無法保護你免受重症侵害，需要與加強劑接種相結合了。」



澳洲民眾在聖誕節前無法接種第五劑新冠疫苗

聯邦衛生部長畢勒（Mark Butler）表示，根據專家建議，大多數澳洲民眾在今年聖誕前，無法接種第五劑新冠疫苗。





畢勒部長說，澳洲免疫技術咨詢小組考慮了國際證據、本地疫苗接種數據，以及新冠病例數目，並決定「此時此刻」不推薦接種第五劑疫苗。





他表示，咨詢小組預計將在2023年初，提出新的加強劑建議，「為南半球的冬季做準備」。





據悉，目前唯一推薦接種第五針的群體，是16歲或以上的免疫力嚴重低下人士。他們可以在接種第四針後的三個月內，接種第五針疫苗的。





有專家表示，從醫療系統的角度來看，除非有明確和明顯的需求，否則每四個月為人們接種疫苗，並不是一個可持續的策略。





病毒免疫學家、紐卡素大學副教授巴特利特（Nathan Bartlett）在10月份向SBS新聞表示，政府可能會把重點，放在那些還沒有完整接種加強劑量的群眾。



目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。







