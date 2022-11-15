【疫苗快報】澳洲批准輝瑞二價新冠疫苗（11月15日）

今集內容： 澳洲批准輝瑞二價新冠疫苗

專家宣佈第四波新冠疫情開始

「盛世公主」號郵輪抵雪梨 至少800人染疫

【預防第四波疫情】澳洲批准輝瑞二價新冠疫苗

獲批的輝瑞二價新冠疫苗，可以同時對付兩種新冠病毒株。





隨著澳洲第四波新冠確診數字增加，澳洲免疫技術諮詢小組批准輝瑞二價疫苗，作為新冠加強劑。





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這款二價疫苗可為民眾提供預防新冠原始毒株和Omicron變種的保護，疫苗將於12月12日，可為18歲及以上的人士接種。



這是繼上個月由莫德納（Moderna）研發的疫苗獲批推出後，第二款獲澳洲批准使用的二價新冠疫苗。





澳洲免疫技術諮詢小組表示，新的輝瑞疫苗能夠適度改善針對這兩種病毒株的免疫反應。





衛生部長畢勒（Mark Butler）表示，新一批疫苗將能夠應付近期不斷增加的新冠確診個案，並呼籲民眾盡快打加強劑。





畢勒說：「這是對所有澳洲人的呼籲，確保你接種了最新的新冠疫苗，現在是時候接種加強劑了。」



專家宣布第四波新冠疫情開始

澳洲正處於新的新一波疫情中，過去一周全國錄得的病例數目顯著增加，促使專家宣布開始了第四波疫情。





維州的新病例由10,226宗升至16,636宗，增幅63%，而新州的每周感染人數亦增加逾7,000宗，達19,800宗。





住院人數也在增加，昆州接受治療的患者人數在短短 7 天內升至雙倍。





16歲及以上的人士可以接種加強劑，而30歲及以上的人士，接種了第一針加強劑後的三個月內，亦可以接種第二針加強劑，而一些免疫功能低、在護老院或殘障護理機構居住的16歲及以上人士，亦可接種第二針加強劑。





澳洲免疫技術諮詢小組亦批准，為6個月至5歲的高危兒童接種的兒科輝瑞疫苗，預計將於明年1 月中可以開始為兒童接種。





兒科新冠疫苗只是一些有免疫功能嚴重受損或患有新冠風險的兒童需要接種。





「盛世公主」號郵輪抵雪梨 至少800人染疫

「盛世公主」號（Majestic Princess）郵輪一共載有3,300名乘客和1,300名船員，剛完成12天的新西蘭航程，並於周六（12／11）6時抵達雪梨。船上一共發現有800多名旅客感染了新冠病毒。





負責營運該艘郵輪的船公司公主郵輪(Princess Cruises )表示，乘客在下船前 24 小時內已經接受快速抗原檢測並呈陰性結果才可以下船， 而所有受新冠病毒感染的患者均已被隔離。根據該公司的新冠防疫政策規定，所有12歲以上的乘客，必須完全接種新冠疫苗，他們亦必須在上船前提供陰性檢測結果。





雖然現時根據澳洲司法管轄區内經已不再要求感染新冠病毒的患者 要進行隔離，但當局仍然建議他們在身體不適時留在家裡。而該船亦於周六下午前往墨爾本。其中有約 4,600 名乘客和船員在來雪梨前經已在其他地方下船。





一些檢測呈陽性並選擇留在船上的旅客必須隔離至少五天。





郵輪的母公司澳洲嘉年華郵輪（Carnival Australia）的總裁菲茨杰拉德 (Marguerite Fitzgerald) 表示，所有感染病例都屬於沒有症狀或症狀輕微，而測試呈陽性的乘客將在郵輪當局的控制下落船，而他們已被警告不要乘坐公共交通工具及必須乘坐私人交通工具前往可以安全隔離的住所。





菲茨杰拉德說:『當我們注意到病例數目增加，我們便採取額外的措施，例如要求大家戴口罩。這都是為了確保我們的客人繼續能夠度過一個安全的假期。我們採取的所有措施， 都是確保客人、船員和在我們運營的社區能夠健康和安全。』





她說：『我們對這些情況已經作好應變計劃很久。』





『我們一直都知道，在某個時候，我們可能會出現社區個案傳播數目激增和在船



一些剛下船的乘客對SBS 新聞表示，由於船上感染的個案越來越多，對於能夠終於下船讓他們鬆了一口氣。





另一名女乘客說，她和姐姐在最後幾天都呆在自己的船艙裡，以降低感染新冠病毒的風險。





她說：『我們甚至不知道我們曾經經過一些有感染新冠病毒的房艙。船上的溝通很差，這讓我們很不安。』





菲茨杰拉德亦對有人將今次事件與 2020 年 3 月在另一艘郵輪「紅寶石公主號」爆發感染的情況作比較而辯護。 該次事件引致 28 人死亡和 600 多人感染了新冠病毒。





她說：『那已是近三年前的事了，而由那時開始，我們已經學到了許多有關新冠病毒的知識。』





『我們亦經已了解有助於減輕傳播的有效方法和如何保護弱勢社群的安全，這在郵輪業上也不例外。』





新州衛生部門的一位發言人表示，該船的病毒風險等級已經升至第三級，這意味著是有高水平的傳播風險。





過去一周在澳洲各地的新冠感染病例數目激增， 令昆州政府亦再次要求居民在醫療機構、室內和公共交通工具上必須戴上口罩。





內政部長歐妮爾（Clare O'Neil）表示，新州衛生部需要對社區面臨的新冠病毒感染風險負主要責任，而邊防部隊只會發揮輔助的作用。





她表示：『我想說的是，因應「紅寶石公主號」事件已經產生了一些常規協議，我相信新州衛生部門將在今天較後時間公布他們所作的決定。』





在「紅寶石公主號」事件後，一些處理類似事件的機制亦經已更改。而該次事件亦引發了政府對事件進行調查和出現集體訴訟。受新州政府委託的特別調查委員會發現，新州衛生部在該次事件上錯誤將該艘船隻定性為低風險，而他們當時是應該立即對患者進行檢測。





紅寶石公主號郵輪停靠雪梨時，約有 2,650 名乘客獲准下船。



目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。







