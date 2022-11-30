【疫苗快報】澳洲研發突破性疫苗新技術（11月30日）

今集內容： 新州政府撤回三萬多張新冠罰單

爆發新冠疫情郵輪將抵維州

澳洲研發突破性疫苗新技術

新州政府撤回三萬多張新冠罰單

在法院作出有關裁決後，新州稅務局撤回 33,121 張新冠罰單，合共超過3,000多萬元的罰款將退還予市民。





在整個新冠疫情大流行期間，新州政府共向涉嫌違反新冠限制措施的市民，發出了 62,138 張 新冠罰單 。





今次訴訟是由 Redfern 法律中心，代表新州3名男子發起，該3名男子 Brenden Beame、Teal Els 和 Rohan Pank，在新冠疫情期間，被指 違反公共衛生命令 ，分別被罰款 1,000 至 3,000 元。





Redfern 法律中心指，當局向他們所發出的罰款，沒有提供足夠的犯罪細節，違反了《罰款法》，因此向法院提出訴訟。





新州最高法院法官耶希亞 (Dina Yehia) 指，新州政府向他們發罰單時，沒有對他們所犯的罪行提供足夠詳細的描述，因此下令政府要向他們退還罰款。





新州稅務局在裁決後，決定撤銷另外 30,000 多張同類罰款。





不過稅務局表示，撤銷罰款的決定，並不代表他們沒有違反公共衛生命令。





Redfern 法律中心對裁判表示歡迎，並指罰款可能會產生嚴重影響，尤其是對那些經濟條件很差的市民，今次案件可讓罰款及執法部門，有責任確保罰款是要符合法例準則。



收聽節目 SBS 中文新聞 （11月30日） SBS Chinese 30/11/2022 12:54 Play

爆發新冠疫情遊輪將抵維州

該船的母公司「公主遊輪」的發言人在一份聲明中說：『像其他許多旅遊運營商一樣，我們亦受到澳洲目前正在經歷的第四波疫情所影響。』





維州衛生廳長托馬斯 (Mary-Anne Thomas)表示，她希望船上受感染的人士，都要遠離社區其他人。





據在Hunter New England的衛生部發言人表示，至尊公主號原定於昨日 （29／11）停泊在紐卡素，但該船所屬的公司則決定將船轉移到該船的出發港口墨爾本。





據公主遊輪表示，在他們的乘客當中，有約百分之95的人必須經已接種疫苗，而其餘百分之5 的乘客名額，就會分配給一些獲得醫療豁免的人士上船。





根據政府規定，感染新冠病毒的乘客必須進行五天隔離，他們的密切接觸者每天亦必須在離開船艙前接受檢測。



澳洲研發突破性疫苗新技術

澳洲科學家使用尖端的「分子鉗」技術，研發突破性疫苗技術，以重新設計出一種一站式預防未來疫情的疫苗。國際流行病防範創新聯盟CEPI已注資850萬元，目的是在疫情開始後的100天內提供疫苗。





昆士蘭大學的研究團隊表示，平台可以追跡一系列危險病毒，以便快速應對新的大流行威脅。





快速反應疫苗管道聯合負責人查佩爾表示，改造後的平台達到所有預期，產生穩定的抗原，產生强烈的中和免疫反應。





查佩爾說，平台將很快進入第一階段人體安全試驗，在三到四年審批過程中，確保得到監管部門的批准。





CEPI疫苗研發執行主任薩維爾說，第二代分子鉗疫苗技術，可以快速應對未來的大流行威脅。





研究平台的副教授瓦特森提醒說，研究的最終目標，不是匆忙推出新的新冠疫苗。這項科技在預防未來大流行方面，可能發揮的作用研究，是確保澳洲有快速反應疫苗渠道，以及團隊和基礎設施，為未來做好準備。



目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。







