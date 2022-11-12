【至少800人染疫】「盛世公主」號郵輪今早抵雪梨

重點 郵輪上約有 800 名乘客感染新冠病毒。

新州衛生當局表示，該船的新冠病毒風險級別為第 3 級，顯示傳播水平很高。

在抵達雪梨前做快速抗原測試呈陰性結果的乘客已獲准下船。

「盛世公主」號（Majestic Princess）郵輪一共載有3,300名乘客和1,300名船員，剛完成12天的新西蘭航程，並於今早（12／11）6時抵達雪梨。船上一共發現有800多名旅客感染了新冠病毒。





負責營運該艘郵輪的船公司公主郵輪(Princess Cruises )表示，乘客在下船前 24 小時內已經接受快速抗原檢測並呈陰性結果才可以下船， 而所有受新冠病毒感染的患者均已被隔離。根據該公司的新冠防疫政策規定，所有12歲以上的乘客，必須完全接種新冠疫苗，他們亦必須在上船前提供陰性檢測結果。





雖然現時根據澳洲司法管轄區内經已不再要求感染新冠病毒的患者 要進行隔離，但當局仍然建議他們在身體不適時留在家裡。而該船亦將於今天下午前往墨爾本。其中有約 4,600 名乘客和船員在來雪梨前經已在其他地方下船。





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一些檢測呈陽性並選擇留在船上的旅客必須隔離至少五天。





郵輪的母公司澳洲嘉年華郵輪（Carnival Australia）的總裁菲茨杰拉德 (Marguerite Fitzgerald) 表示，所有感染病例都屬於沒有症狀或症狀輕微，而測試呈陽性的乘客將在郵輪當局的控制下落船，而他們已被警告不要乘坐公共交通工具及必須乘坐私人交通工具前往可以安全隔離的住所。





菲茨杰拉德說:『當我們注意到病例數目增加，我們便採取額外的措施，例如要求大家戴口罩。這都是為了確保我們的客人繼續能夠度過一個安全的假期。我們採取的所有措施， 都是確保客人、船員和在我們運營的社區能夠健康和安全。』





她說：『我們對這些情況已經作好應變計劃很久。』





『我們一直都知道，在某個時候，我們可能會出現社區個案傳播數目激增和在船上出現這種情況。』





一些剛下船的乘客對SBS 新聞表示，由於船上感染的個案越來越多，對於能夠終於下船讓他們鬆了一口氣。





另一名女乘客說，她和姐姐在最後幾天都呆在自己的船艙裡，以降低感染新冠病毒的風險。





她說：『我們甚至不知道我們曾經經過一些有感染新冠病毒的房艙。船上的溝通很差，這讓我們很不安。』





菲茨杰拉德亦對有人將今次事件與 2020 年 3 月在另一艘郵輪「紅寶石公主號」爆發感染的情況作比較而辯護。 該次事件引致 28 人死亡和 600 多人感染了新冠病毒。





她說：『那已是近三年前的事了，而由那時開始，我們已經學到了許多有關新冠病毒的知識。』





『我們亦經已了解有助於減輕傳播的有效方法和如何保護弱勢社群的安全，這在郵輪業上也不例外。』





新州衛生部門的一位發言人表示，該船的病毒風險等級已經升至第三級，這意味著是有高水平的傳播風險。





過去一周在澳洲各地的新冠感染病例數目激增， 令昆州政府亦再次要求居民在醫療機構、室內和公共交通工具上必須戴上口罩。





內政部長奧尼爾（Clare O'Neil）表示，新州衛生部需要對社區面臨的新冠病毒感染風險負主要責任，而邊防部隊只會發揮輔助的作用。





她今天表示：『我想說的是，因應「紅寶石公主號」事件已經產生了一些常規協議，我相信新州衛生部門將在今天較後時間公布他們所作的決定。』





在「紅寶石公主號」事件後，一些處理類似事件的機制亦經已更改。而該次事件亦引發了政府對事件進行調查和出現集體訴訟。受新州政府委託的特別調查委員會發現，新州衛生部在該次事件上錯誤將該艘船隻定性為低風險，而他們當時是應該立即對患者進行檢測。





紅寶石公主號郵輪停靠雪梨時，約有 2,650 名乘客獲准下船。





