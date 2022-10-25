【疫苗快報】抵西澳郵輪出現新冠病例（10月25日）

今集內容： 抵西澳郵輪出現新冠病例

新州衛生廳長宣布退出政壇

報告：為何西雪梨居民感覺遭到新冠疫情封城「懲罰」？

抵西澳郵輪出現新冠病例

太平洋探索者號（Pacific Explorer）今日上午抵達荷伯特，為新冠大流行以來，兩年第一艘停靠塔州的遊輪，船上載有約3000名乘客和船員。





此前，聯邦政府為控制不斷上升的病例，對郵輪實施禁令。





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本季將有150艘船隻抵達塔州，預計在未來6個月，將為該州帶來15萬名遊客。





州長羅克利夫（Jeremy Rockliff）表示，郵輪是塔州旅遊經濟的重要貢獻。





旅遊產業委員會主席里松（Daniel Leesong）表示，與新冠共存是新常態。他說，封鎖已經過去，澳洲真正需要看到的是民眾恢復正常。





另外，昨日有消息稱，兩年來首艘進入西澳的郵輪珊瑚公主號（Coral Princess），乘客和船員因出現新冠症狀被迫隔離5天。





西澳衛生廳發言人表示，郵輪已通知西澳衛生廳部，乘客和船員的新冠檢測呈陽性，運營商正根據其新冠計劃應付情況。根據協議，船上感染新冠人士應該隔離5天。



新州衛生廳長宣布退出政壇

新州衛生廳長夏薩德（Brad Hazzard）宣佈，他將在明年的州選舉中退出政壇，結束在新州議會30年的從政生涯。





夏薩德在Wakehurst選區服務了32年，他宣佈不會在明年3月份選舉中競逐連任，並表示現在是時候「有個新開始」。





他曾擔任多個職務，並在新冠疫情期間，擔任新州衛生廳長而為人所認識。他管理該州對新冠大流行的應對工作，每天面對媒體報告病毒最新情況，並敦促遵守建議的衛生措施。





他將擔任衛生廳長的六年生涯形容為「最好和最壞的時代」。





他說：「新冠是最糟糕的時期。當大流行開始時，我們預計新州第一年會有2.5萬人死亡，有許多痛苦的夜晚。接下來是一段令人精疲力竭、極度沮喪的時期，我們必須迅速做出決定，試圖保護850萬人免受病毒的傷害。」



報告：為何西雪梨居民感覺遭到新冠疫情封城「懲罰」 ？

一份報告發現，在新冠Delta疫情期間，西雪梨居民遭新州政府所實施的不平等封城措施。





與雪梨富裕的東區居民相比，來自雪梨最具多元文化性地區的居民，感覺自己遭受針對和種族歧視。在疫情封鎖期間，雪梨東區居民獲得更多自由。





澳洲天主教大學和聯合工人工會的這份報告，對西雪梨各地方政府區域的必要服務工人進行22次採訪。受訪者大部分為女性。





四個必要服務行業——幼兒教育和照顧、家庭護理、製造業和倉務的工人，講述長時間封城如何影響其心理健康和經濟狀況。





這份報告稱：「與雪梨其它地方相比，西雪梨和一些受關注的地方政府區域居民，在行動和夜間宵禁方面，被迫面對更為嚴厲的限制。」





從2021年7月到9月，12個地方政府區域的居民，包括具多元文化性的Blacktown、Canterbury-Bankstown、Liverpool和Parramatta的居民，面對（州）政府和警察下令更嚴格的居家令和宵禁等限制。





報告作者認為，「在西雪梨，懲罰是常態，而不是社會援助」。





工人訪問顯示，部分人失去工作，一些人收入減少，而且他們在工作場所中，接觸到新冠病毒的比例也更高。





大約300名澳洲國防軍人員被派往當地，與警察合作，在街道展開巡查。



目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。







