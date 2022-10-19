強制隔離政策取消 公眾如何避免感染新冠?

重點: 新冠在澳洲仍然構成威脅

新州首席衛生官建議員工與僱主討論安全返回工作場所問題

專家表示及時接種疫苗仍然是預防新冠的最佳方法

一位住在雪梨擁有三位孩子的母親周女士( Jenny Choo) 對國家內閣取消強制隔離令的決定感到不滿，表示這是一項「錯誤」的決定。





她擔心她不到 5 歲的孩子會因此遭到感染，因她的孩子暫時不符合資格接種新冠疫苗。





周女士告訴 SBS：「取消新冠患者隔離措施後，我的孩子可能會被托兒所的老師或工作人員感染到新冠。」





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現時澳洲只允許五歲以下的弱勢兒童接種疫苗，而五歲以上的兒童則有資格接種兩劑新冠疫苗。





新冠仍然是一個重大威脅





澳洲醫學協會主席羅布森（Steve Robson）表示，儘管新冠病毒感染、住院和死亡人數有所下降，但政府和居民絕不能輕視大流行帶來的影響。



新冠病毒仍然對公眾的健康、經濟和衛生系統構成威脅。

羅布森教授表示，澳洲人面臨著巨大的風險，因為疫苗接種的免疫力正在減弱，而北半球正在形成另一波疫潮。





羅布森教授說:「政治領袖帶出的訊息是（大流行）已經結束，但事實並非如此。」





取消強制隔離後如何避免在工作場所中感染新冠？





專家表示，員工應該繼續遵循那些自大流行開始以來確保安全的措施。





新州首席衛生官錢特( Kerry Chant)說：「我們已從經驗中知道，那些是最有效保護彼此免受新冠感染的方法，所以請繼續採取這些簡單但重要的措施。」





錢特補充說:「如果出現感冒或類似流感的症狀，像流鼻涕、喉嚨痛、咳嗽或發燒等，我們敦促他們留在家裡，並接受檢測。」



錢特建議，公眾應該與僱主討論他們安全返回工作場所的問題，並在職業健康和安全框架下管理風險。





各州和領地都有自己的工作健康和安全法，以管理工作場所員工、訪客、客戶和供應商的健康和安全風險。





雖然提供安全的工作環境是僱主的責任，但員工也有義務照顧他們自己的健康和安全，並確保不會傷害他人。





羅布森教授表示，新冠患者需要減少與他人接觸。





他說:「如果你有症狀或最近感染過新冠病毒，請確保盡量減少將感染傳播給其他人。」





然而，羅布森教授擔心病例報告不足將使醫護人員難以了解社區中新冠傳播的真實情況。





新冠患者在傳染期有多長？





強制性自我隔離已經結束，但感染期定義則沒有改變。





錢特博士說，確診者傳染期可能長達 10 天時間，但在症狀開始前的兩天和症狀持續之前的兩天內這段期間傳染性最強。



她敦促新冠患者在室內和公共交通工具上佩戴口罩。





錢特博士補充說，他們應該至少 7 天避免出席大型集會、擁擠的室內場所以及醫院和老年或殘疾人士護理等高風險場所。





專家表示，及時接種疫苗仍然是預防新冠的最佳方法。





如果你是密切接觸者怎麼辦？





新州衛生廳建議，密切接觸者應該：



監測症狀



接受檢測，並在出現病徵時留在家裡



在七天內避免進入高風險環境，例如醫院、老年或殘疾護理機構



避免探訪重病高危人群



在室內和乘坐公共交通工具時戴上口罩



經常進行抗原檢測

對部分人來說取消措施是種解脫





對父母和孩子來說，取消強制隔離措施是一種解脫。





身為兩位孩子的母親桑吉薩(Sangeetha)說 : 「取消後再沒有精神壓力和恐懼。每個人都曾與新冠共存的經歷。現在是時候回復現狀，活在當下。」





作為五位孩子的母親，並身為特殊教育老師福特Kelly Ford) 將取消新冠隔離措施形容為「非常好」。





她說:「學生希望回到社區參與重要的活動和進行正常的社交活動。學校已制定了宿營、戶外活動和短途旅行等計劃。這才是美好的校園生活！」





在調整新冠措施的情況下，擔心重返工作崗位、學校或教育機構的人士可以在各州和領地尋求幫助。



首都領地 — 撥打堪培拉健康服務中心心理健康熱線 1800 629 354



新州 — 心理健康熱線 1800 011 511



北領地 — 北領地心理健康熱線 1800 682 288



昆州 — 1300 MH CALL心理健康熱線 1300 642 255



南澳州— Beyond Blue 新冠病毒心理健康支持服務熱線 1800 512 348



塔州 — 心理健康服務熱線 1800 332 388



維州 — Head to Help 1800 595 212



西澳 — 心理健康緊急熱線 1300 555 733