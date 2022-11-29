今日大事（11月30日）

新州稅局撤銷多張新冠罰款

新州稅務局撤銷3萬多張違反 新冠限制嘅罰款通知 ，總額以千萬元計。





(11月29日)作出具有里程碑意義凡裁決，指對違例行為的細節記錄不足。新州稅務局隨後撤銷33,121張罰款通知。亦會退回數百萬元已經收取的罰款。





在疫情期間，新州當局發出了62,138張罰款通知，而家其中大約半數無效。代表三名被罰款者的Redfern 法律中心指在接到罰款通知的個案中，較貧困社區居民佔據不成比例的數字。





而新州稅務局指撤銷罰款並不表示他們並無違例行為，並堅持其餘29,017張通知仍然有效。





原住民法律服務總裁華納 （Karly Warner）表示，一個獨立檢討已發現政府執行新冠限制規例的方法不公平及無同情心，更損害到弱勢社群。佢表示一些原住民因為未繳交罰款而導致駕駛執照失效，因而無辦法上班、送子女上學、購物、或接受醫療服務。



爆發疫情郵輪將抵維州

爆發 新冠疫情的遊輪至尊公主號 (Grand Princess)將抵達維州。





這艘可以乘載4,000名乘客同船員的遊輪將於明日(12月1日)會駛入墨爾本，暫時未知船上有多少確診。





維州衛生廳長托馬斯 (Mary-Anne Thomas)表示最重要的是船上所有感染者需遠離社區其他人。





至尊公主號上的乘客有9成半已接種咗疫苗，其餘百份之5為因為醫學理由豁免者。





遊輪原定昨日停泊紐卡素港口，但在Hunter New England衛生署要求所有乘客上岸之前要接受新冠病毒檢測之後，遊輪公司決定返回墨爾本。





公主遊輪公司發言人表示，正如其他旅遊業營運商一樣，遊輪公司亦受到目前全國面對的第四輪疫情影響。



中國多城市示威 台作回應

中國多個城市發生一系列抗議新冠封鎖的示威後，台灣外交部發言人歐江安呼籲中國，應放寬嚴格的新冠限制政策，並指北京政府必須回應人民訴求，及「維護人民生活的基本權益」。





中國國家主席習近平在獲得第三個任期後僅一個月，就因為嚴格的清零政策，就面臨當地數十年少見的大型抗議浪潮。





較早前，六四民運時的學生領袖、著名流亡的中國異議人士王丹，亦曾在台北舉行的新聞發布會上、呼籲中國人民要抵制當局的動態清零政策。





王丹指，這一輪抗議象徵著中國新時代的開始，這是以抵抗為特徵的時代，亦是一個中國年輕人覺醒、以及中國公民社會決定不再沉默及反抗暴政的時代。



北京反駁英國對中國批評

北京反駁英國當局批評中國鎮壓示威民眾的言論。





英國首相辛偉誠今個星期，在他關於外交政策的首次重要演講中宣布，英國與中國關係的“黃金時代”已經結束，他亦將中國日益增長的威權主義，形容為係對英國價值觀及利益的「系統性挑戰」。他又批評，中國政府並無聽取示威者的聲音，而選擇進行進一步鎮壓，包括毆打一名英國廣播公司的記者。





但中國外交部發言人趙立堅、則在北京的每日例行記者會上對記者表示，辛偉誠的言論，毫無根據。





趙立堅話：英方有關言論、妄固事實、顚倒黑白、粗暴干涉中國內政，中方堅決反對。



首位國家黨議員支持原住民國會之聲入憲

與此同時，國家黨的西澳支部亦表態支持原住民國會之聲入憲，西澳黨魁戴維斯 (Mia Davies) 表示在他領導下的州政府立場同他的聯邦同僚不一致。





艾巴尼斯政府與原住民權益團體批評國家黨在建議細節未落實的情況下，就先表示反對。





澳洲海事工會的全國原住民幹事梅奧 (Thomas Mayo)指國家黨的立場不可接受。





梅奧指國家黨的立場與大部分國民的意願脫節，更肯定與原住民及托勒斯海峽島民的意願脫節。他認為每一名原住民都肯定期望在民主體制中，可以表達更多的聲音。



政府宣布不會使用公款宣傳「原住民之聲」運動

時任總理何華德(John Howard)當時以不允許「贊成」及「反對」陣營籌款或接受捐款的前提下，向他們提供750 萬元的公用資金。





澳洲原住民部長貝妮 (Linda Burney) 向澳洲廣播電台表示，納稅人的資金只會用作中立的公投信息宣傳活動，以便澳洲人了解如何投票。





貝妮表示，不會使用公用資金來資助「贊成」或「反對」的宣布活動，他們相信這些活動可以通過私人方式籌集資金。他們將在下一個財政年度諮詢澳洲人的意見，他們相信這樣將可「負責任」且「謹慎」地解決一個非常嚴肅的問題。



「縮窄原住民差距」 報告顯示成績參差

2022年度的「縮窄原住民差距」 報告顯示，在全國協定目標的進度方面成績參差。





報告指出，在“嬰兒出生有健康體重”及“兒童入讀幼兒班數字”方面有改善或者有如期進度。但在監禁率、自殺率、與兒童要離家托養方面就有惡化。





原住民事務部長貝妮 (Linda Burney)表示，縮窄差距的計劃必須要各方面都致力落實，所有政府與原住民合作一致行動。





今次是自從2020年推出執行計劃以來，第一份年度報告。



聯邦政府或設能源價格上限

總理艾巴尼斯已經排除為家庭提供現金津貼以應付通脹。





不過財長查默斯表示工黨正在積極考慮舒緩生活壓力的方案。





查默斯表示，政府明確表示正採取緊急行動，並希望能夠在現在至聖誕節間公布。佢表示當局了解，由於烏克蘭戰爭引起的通脹，使國民與業界感到困苦。



自由黨議員表示或支持譴責莫里遜

自由黨後排議員阿切爾 (Bridget Archer) 表示可能會違背黨指引，在國會支持譴責前總理莫里遜的動議。





大部分兩黨聯盟議員表示不會支持動議，指為一個“政治把戲”。





如果動議獲得通過，將會是自從2018年以來首次有議員在國會被譴責。當年自由黨議員比爾森 (Bruce Billson)在任內未有申報收取的款項被通過譴責。





譴責動議並無法律後果，並罕有進行，是讓國會成員有機會正式記錄對同僚的不滿。



反貪污議案通過

參議院通過工黨提出的反貪污議案，艾巴尼斯政府更接近實現成立全國廉政公署的大選承諾。





議案經過綠黨提出修正之後，得到兩黨聯盟支持，昨晚在參議院通過，修正包括擴大全國廉政公署督察的職權。





不過綠黨與其他少數黨及獨立議員提出剔除在“特殊情況之下”進行公開聆訊的條款就未獲接納，這是議案一直以來的爭議點。





議案會再送回眾議院進行最後表決。



高降雨量或致更多林火

氣候專家警告，今年冬季高於平均的雨量可能會導致夏季出現更多林火。





澳洲消防及緊急服務部理事會公布凡2022年夏季季節性林火前瞻報告估計，春天的大量降雨只會造成有更多林火燃料，國內部分地區危險極高，尤其東部沿岸地區。





理事會總裁韋伯 (Rob Webb) 指出，在雨水飽和地區過量生長的野草會在夏天炎熱天氣之下乾枯。他表示新州西部與昆州南部的火警危險會比平均更高。





當局敦促國民要造好林火季節的準備，制定逃生計劃。



六成澳洲人支持改革勞資法例

最新民意調查發現，6成國民支持聯邦政府的勞資法例改革，包括引入多僱主談判。





由全國總工會委派進行的調查發現，百份之59.1被訪者相信工人應該有權談判加薪，有百份之60.2認為受僱於一間大公司的僱員應該可以達成單一的協議。



聯邦政府同獨立議員波科克(David Pocock)達成共識之後，勞資關係改革預計今個星期會在國會通過。



美國向烏提供額外援助修復電網

美國指責莫斯科將寒冷嚴冬，視為對付烏克蘭武器之一，亦承諾會向烏克蘭提供 5300 萬美元援助，為烏克蘭購買「設備」，以修復自 10 月初以來，多次遭受俄國襲擊的烏克蘭電網設施。





與此同時，北約各國外長亦正齊聚「羅馬尼亞」、討論支持基輔的方案。美國國務卿布林肯表示，北約不會放棄對烏克蘭的支持。





布林肯表示，北約唔會退縮，並會加強在黑海至「波羅的海」的軍力。佢又示，北約及成員國之間，會繼續這一方面合作，強化佢地的黑海戰略，亦會繼續向外公布有關消息。



夏威夷火山40年首次流出熔岩

夏威夷的莫納羅亞火山，40 年來首次流出熔岩後，美國緊急事務管理局已設立兩個避難所，但並無向山下居民發出疏散命令。當局認為，熔岩不會威脅到人口稠密的地區，而設立避難所、只屬「防預措施」。





同時，美國地質調查局亦表示，熔岩目前只在山頂範圍流出，暫時不會威脅到住在山坡下的居民，但當局亦警告居民，火山氣體及細小的灰燼，仍然有機會飄近民居。



印度將審訊澳洲引渡要求

「德里」地方法院，今天將審議，澳洲當局申請將控於 2018 年在昆州海灘殺害 24 歲澳洲人柯丁利 （Toyah Cordingley）的男子辛格，引渡返澳洲受審的聆訊。





負責案件的印度檢控官表示，他們會努力確保案件以最快的速度審理。





澳洲警方稱，在科丁利報失踪的第二天、辛格就留下妻兒，獨自登上飛往印度的客機。



西班牙三名偷渡客被救

在西班牙的「加那利群島」，當局救出三名匿藏在一艘油船螺旋槳的偷渡客，三人因中度脫水及體溫過低，正接受治療，其中一人情況嚴重、要送院治理。





涉事的「石油和化學品油輪」、今個月從尼日利亞的「拉各斯」出發後，抵達當地在海港「拉斯帕爾馬」。





「加那利群島」係非洲難民試圖偷渡到歐洲的一個熱門入境點。當地的一名移民顧問桑塔納表示，今次已並非首次發生同類的情況。





桑塔納表示，同類事件在當地經常發生。在過去的五年裡，他們見過有人坐在船隻的螺旋槳位置偷渡；有時係一個人、有時是數個人一起。



世界盃賽事

世界盃B組分組賽，英格蘭在「澳洲時間」今早以３比零敗擊威爾士、成功以小組首名出線。同組的美國隊，亦剛以一比零擊敗伊朗，憑「一勝兩和」獲得五分、以小組次名資格出線。





較早前在A 組、荷蘭隊以 2比0 戰勝東道主卡塔爾，鎖定小組首名出線，塞內加爾則以2 比 1 擊敗厄瓜多爾，獲次名出線。卡塔爾則三場全敗，在A組墊底。



