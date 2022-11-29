【世界盃】澳洲隊凌晨生死戰 新州和西澳酒吧延長營業

要點 酒吧延長營業讓球迷深夜觀看澳洲隊比賽。

澳洲隊只要打平便很大機會出線。

分組賽兩輪賽罷已有三隊晉級十六強。

澳洲隊 Socceroos 在分組賽第三圈對陣丹麥的生死戰將於明晚深夜，即東岸時間星期四凌晨2點打響。





目前 澳洲隊一勝一負積3分 排在小組次席，只要擊敗丹麥便必定晉級十六強；即使打平，只要法國不輸給突尼西亞， 澳洲也能出線 ；但輸球則必定被淘汰。





由於這場比賽意義重大，新州政府已准許酒吧在當晚延長營業到清晨5點。款待業廳長安德森（Kevin Anderson）表示，球迷可藉此在本地酒吧或俱樂部聚集，為 Socceroos 歡慶勝利。「酒吧老闆和餐飲業工人也有更多的商業和就業機會，以支持夜間經濟。」





當局也確認，如果澳洲隊晉級，淘汰賽的比賽當晚也會允許酒吧延長營業。此外，世界盃決賽當晚，酒吧亦可從12月18日晚10點一直開門到翌日清晨5點。不過人們只允許在酒吧內飲酒，不能外賣。





而西澳也允許酒吧申請「一次性的延長營業准證」，屆時可以營業到比賽結束後的半小時。博彩廳長布蒂（Tony Buti）表示，希望球迷們能獲得享受足球的機會，而此舉也能吸引本地的外國球迷在異國他鄉為自己的國家隊打氣，促進旅遊業。





墨爾本的聯邦廣場繼續以大螢幕直播比賽。



保平爭勝

過去10年 Socceroos 只面對過一次丹麥隊，便是上屆世界盃。巧合的是，當時同組的還有法國。雖然當年出線的是丹麥，但澳洲以1比1戰平了對方。





今次相遇，預計丹麥中場艾歷臣和靴爾保將是中流砥柱，繼續搭檔的澳洲球員穆伊和艾雲必須限制對手發揮。





主帥阿諾德（Graham Arnold）再次向球員傳遞信念：「我在（突尼西亞）賽後和球員們圍圈，我告訴他們：『我很自豪但此刻我們甚麼目標都沒達到。』我們可以在一場事隔12年後的勝利後談一下，但我們來這裡是要去盡可能遠。」





他感謝全國的球迷支持他們：「每四年當澳洲隊打入世界杯......欖球、板球的球迷都來關注賽事。」



（左起）在上仗入球的澳洲翼鋒葛雲，主帥阿諾德和丹麥核心艾歷臣。 以下是第9個比賽日的最新戰報和賽事直擊。



G組第二輪賽事，喀麥隆3:3塞爾維亞。





喀麥隆於第29分鐘利用角球打開紀錄，隨後攻勢較多的塞爾維亞於補時階段連入兩球反超。下半場，塞爾維亞在第53分鐘擴大領先優勢，但僅10分鐘後便遭對手3分鐘內連入兩球扳平。



G組另一場比賽，巴西小勝瑞士，提早出線。





巴西球星尼馬受傷缺陣，上半場戰情膠著，互無紀錄。換邊後戰情未有明顯變化，直到巴西在第64分鐘有雲尼斯奧斯在左路射入，但越位在先。巴西其後換入攻擊球員加強攻勢，到第83分鐘終於如願。洛迪高地波交給禁區內的卡斯米路，後者起腳射遠柱破門。





巴西兩戰兩勝得6分，提早出線，瑞士以3分排第二。



G組積分榜



H組賽事，加納3:2南韓。





南韓在開賽初段攻勢頻頻，卻由加納在第24分鐘先開紀錄，以罰球製造門前混亂射入。第34分鐘加納擴大優勢，佐敦阿休在左路斬中，古度斯頭槌頂入。





南韓換邊後反撲，曹圭誠於第58和61分鐘，三分鐘內連斬兩波助南韓追平2:2。但加納未有氣餒，在第68分鐘憑古度斯梅開二度再次領先。南韓之後攻勢持續但未能挽回敗局。



H組第二輪賽事，葡萄牙2:0擊敗烏拉圭，成為第三支晉級十六強的球隊。





葡萄牙踢法主動，上半場多達9次埋門，而烏拉圭今仗收起射手蘇亞雷斯，以防守為主，半場互交白卷。





換邊後葡萄牙在第54分鐘打破僵局，般奴費南迪斯左路傳中，無人觸碰下皮球直接入網，意外領先。烏拉圭換入蘇亞雷斯和麥斯高美斯加強攻勢，射門先後中柱和射中網側。補時階段，烏拉圭後衛禁區手球，般奴費南迪斯主射十二碼錦上添花。





葡萄牙以兩場勝利提早出線，加納3分排第二，南韓與烏拉圭同得1分。



H組積分榜

