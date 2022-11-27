【世界盃】杜克頭槌得分 澳洲1比0勝突尼西亞

重點 2022年世界盃足球賽，昨日上演D組澳洲對戰突尼西亞的小組賽，結果澳洲以1比0擊敗突尼西亞。

這場勝利讓澳洲隊保住晉級16強的機會。

正在進行的2022年世界盃足球賽，昨日(11月26日)上演D組澳洲對戰突尼西亞的小組賽，澳洲靠著前鋒杜克（Mitchell Duke）在第23分鐘門前頭錘攻破對手大門，率隊以1比0擊敗突尼西亞，澳洲球迷都十分興奮。





在卡塔爾，澳洲球迷Matt Farrington t向路透社表示，他認為兩支球隊表現都十分好。





他表示「這是我看過的最好的足球比賽，我們靠運氣，我們有自己的機會……突尼西亞踢得很好，但就是進不了球，但這是一場精彩的比賽。」，他指像這樣的比賽，就是大家喜愛足球的原因。



對於突尼西亞球迷來說，輸了這場比賽，突尼西亞在最後一場小組賽中，要擊敗尋求衛冕的法國隊，才可以有機會進入16強。





在體育場外，Doureid Al Moussawi 對突尼西亞隊的表現感到失望。他直言突尼西亞隊的表現很弱。



Zouheira Yazidi 在賽前表示，很難選擇支持哪個國家。 在雪梨，雙方的支持者聚集在一起觀看比賽。





Zouheira Yazidi 在賽前表示，很難選擇支持哪個國家。





她向《SBS新聞》表示，「老實說，我真的希望兩支球隊都能獲勝。」





「我出生在澳洲，但我對突尼西亞參賽感到興奮，所以我希望他們能贏！」



「我要開始哭了」

2022卡達世界盃足球賽昨進行D組第2輪賽事，首役以1比4慘敗給法國的澳洲，昨全力搶勝，靠著杜克門前神來一頂，幫助球隊攻進關鍵進球，保住晉級16強的機會。





澳洲最近一次在世界盃會內賽拿下勝利是2010南非世界盃小組賽最後一戰，當時以2比1擊敗塞爾維亞。





杜克在賽後向《SBS新聞》表示「這是一個如此重要的時刻，我要開始哭了」，「我現在盡量不要太沉浸在情緒中，我們還有工作要做（對戰丹麥）。現在是為澳洲創造更多歷史的時候了。」



澳洲隊傳奇人物阿洛伊西（John Aloisi）稱這是一場「巨大的勝利」，並表示看到球隊在輸給法國隊後，扭轉局面是驚人的。





在昨日比賽的3第23分鐘，古德溫（Craig Goodwin）從左邊路傳中，球碰到了突尼斯球員折射，杜克起跳後，把頭一頂就把球送入對方門內，助澳洲隊1比0先下一城。





效力於日本二級聯賽的杜克的這粒進球，是本屆世界盃上首粒由二級聯賽球員打入的進球。而他也成為繼卡希爾（Tim Cahill）之後，第二名在世界盃射進頭球的澳洲球員。



在聯邦廣場觀看賽事的球迷亦十分興奮，各人都在歡呼慶祝。



澳洲勝出此場比賽後，在D組取得1勝1和，下一場將迎戰丹麥，突尼西亞則在同一時間出戰尋求衛冕的法國。



