【世界盃】日本球迷勁自律 主動清理球場獲全球讚賞

重點 日本足球隊的球迷在卡塔爾的哈利法國際球場上清理垃圾。

這些行為發生在他們戰勝德國隊的世界杯比賽期間和之後。

這是始於 2018 年的傳統的一部分。

到目前為止，這是 2022國際足聯世界盃最火爆的時刻之一：日本球迷在比賽結束後清理球場。





日本國家足球隊周三（澳洲東部夏令時間周四）戰勝德國隊後，有人看到日本國家足球隊的球迷正在清理卡塔爾的哈利法國際球場。





被稱為「藍武士」的日本隊球迷在比賽期間和賽後分發了數百個垃圾袋並清理了球場垃圾。





這是 2018 年俄羅斯世界杯藍武士隊球迷發起的傳統，當時他們在 16 強賽中以 3-2 輸給比利時隊後清理了球場。



這是 2018 年俄羅斯世界杯藍武士隊球迷發起的傳統，當時他們在 16 強賽中以 3-2 輸給比利時隊後清理了球場。 Credit: Zhong zhenbin/AP 居住在澳洲的日本足球運動員兼教練 Takao Teramoto 向本台新聞部表示：「日本人非常有禮貌」，球迷的行為代表了日本以尊重為導向的文化。





他說：「無論這場對陣德國隊的比賽是輸是贏，我們的表現都是一樣的。」





他說日本人從小就知道「禮貌的重要性」。





他說：「我們不能忘記尊重我們的對手。我相信球迷這樣做是因為他們尊重每一個人：球員、教練、裁判和工作人員。」





「我希望這種感覺的重要性能夠傳達給全世界。」





Teramoto 先生是雪梨日式足球學校 MATE FC 的主教練，他說這所學校在教授足球的同時，會教授尊重和禮貌。



他說：「我不僅教孩子們足球，還教他們禮儀。」





「我為日本的球迷感到驕傲。我希望足球能為世界帶來和平。謝謝。加油，加油。日本！！」





雪梨大學大學日本研究講師 Masafumi Monden 博士說，日本的孩子在小學就被教導要自己打掃衛生。





他說：「我的理解是，我們從小學就被教導要保持我們使用的東西清潔，例如，教室。」





他說：「有一句日本諺語『Tatsu tori ato wo nigosazu』，字面意思是『飛翔的鳥不會弄髒它的足跡』。」





「這意味著當你離開一個地方時，不要把它弄得一團糟，但至少要讓它和你發現它時的情況一樣乾淨。」





「當然，並不是每個人都跟從這個做法，即使在日本，而這樣的想法也融入了我們的思想和實踐中，以表達對我們所用之物的尊重和重視。」





在今年卡塔爾對厄瓜多爾的世界杯首場比賽結束後，藍武士球迷亦被看到有清理垃圾。





日本的下一場比賽是在澳洲東部時間 11 月 27 日周日晚上 9 時，將對陣哥斯達黎加。

