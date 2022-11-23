【世界盃】日本逆轉勝 2:1贏德國

在周三上演的世界盃中，日本隊以 2:1 逆轉勝德國隊，憑住堂安律和淺野琢磨在最後一刻入波，令日本隊爆冷取勝。





四次奪得冠軍的德國隊原本希望靠根度簡 （Ilkay Gundogan） 入波取勝，但就錯失良機輸了今場分組賽。





今次令人震驚的結果，令人回想起德國在 2018 年世界杯的噩夢重演，當時他們衛冕冠軍，但首場比賽中輸了給墨西哥，然後再被南韓國擊敗後，注定在小組賽出局。



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日本隊在淺野琢磨入波後相擁歡呼。 Source: AAP / AP 比賽初段，日本隊原本機會入球，可惜前鋒前田大然一個快攻入網後，被判越位，入波無效。





而德國隊在上半場都踢得十分進取，掌握大部份的控球時間，力壓日本隊，但多次進攻都被日本門將權田修一成功撲救，令日本隊穩守攻勢。





到了32分鐘，權田修一在禁區踢到德國隊的藍姆，並撲跌對方，被判罰12碼，根度簡射入，為德國先開紀錄，領先1:0。





到了下半場，日本多次調動球員，在75分鐘，後備入替的南野拓實在禁區遠處殺入龍門，被德國門將紐亞拍出，日本隊的堂安律隨即補射入網，追平德國1:1。





在83分鐘，日本隊再換入後備淺野拓磨，在右邊進攻將波直送入網，以2:1反超前德國。





比賽尾後，德國都未能力挽狂欄，日本穩守2:1完勝，全取3分。



德國隊隊長紐亞（Manuel Neuer）說：「這是令人非常失望和沮喪。」





他又說；「我們令對手越踢越強，最終的願望出現落差。日本相信他們夠取勝，而我們認為我們可以保持領先。」





德國隊教練菲力克（Hansi Flick） 說：「這太令人失望了！我們很生氣輸了比賽，因為我們是有機會的，我們必須向前看，我們有機會取得六分。」





而日本隊教練森保一說：「我相信這是一個歷史性的時刻，一個歷史性的勝利。」





日本隊後衛吉田麻也亦說：「這就是足球的美妙之處，有時它會發生！現在鎂光燈都在我們這邊，是時候要跳舞了。」



而在今場比賽之前，德國隊球員在賽前合照時，以右手掩著嘴巴，抗議國際足協威脅對戴上「彩虹臂章」的球員實施制裁。





德國內政部長費澤爾 (Nancy Faeser) 在觀眾席上坐在國際足協主席恩芬天奴 (Gianni Infantino) 旁邊聊天時戴著「彩虹臂章」。





較早前，她曾批評國際足協，稱威脅制裁球員「是錯誤及不可接受的行為」。



同性戀在卡塔爾是非法行為。





德國足協 (DFB) 在社交媒體Twitter發文指：「我們想用我們的隊長臂章，來表達我們在德國國家隊中持有的價值觀：多樣性和相互尊重。與其他國家一起，我們希望我們的聲音被聽到。」





他們又指，這不是要發表政治聲明，「因為人權是不容談判，應被視為理所當然，但事實並非如此」。因此要為此發聲是十分重要，他們並指「剝奪我們的臂章就像剝奪我們的發言權一樣，我們堅持我們的立場。」

