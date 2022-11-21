【世界盃】卡塔爾成首個揭幕戰輸球東道主 伊朗隊長發聲反政府

要點 卡塔爾在揭幕戰中以0比2尷尬輸給厄瓜多爾。

世界盃揭幕儀式展現傳統和多元化。

伊朗隊長表態支持國內的反政府示威。

首次參加世界盃的卡塔爾，在Al Bayt體育場的67,372名球迷面前，以0比2完敗給世界排名相差無幾的厄瓜多爾，成為世界盃歷史首位在揭幕戰中輸球的東道主。





厄瓜多爾開賽2分鐘就由隊長安拿華倫西亞頂球得分，但被視像裁判（VAR）判越位在先。不過十幾分鐘後，他被卡塔爾門將禁區內撲跌單刀，主射十二碼打開紀錄。





「高原獵豹」繼續維持一面倒攻勢，安拿華倫西亞在第31分鐘頭搥破門拉開比數。主隊則表現相當緊張，屢屢失誤和錯失埋門良機，雖然換邊後開始重拾攻勢，但未能改變比分。



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卡塔爾雖貴為新科亞洲冠軍，有6人在歐洲聯賽效力，國家隊亦參加了世界盃的歐洲區和北美區外圍賽作為熱身，但面對南美並非頂級的厄瓜多爾，卻創造尷尬紀錄。





不過，其實從2006年的德國世界盃開始，揭幕戰才由主辦國參加，之前都是由上屆冠軍來贈興。而過去4屆的東道主德國、南非、巴西和俄羅斯都在第一場比賽保持不敗戰績。



開幕式向卡塔爾傳統致敬

比賽開始前，球場舉行了約30分鐘的開幕儀式。





卡塔爾國王阿勒薩尼（Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani）在國際足協主席恩芬天奴（Gianni Infantino）陪同下抵達體育場，幾乎滿座的體育場爆發歡呼。





阿勒薩尼向人群揮手致意，並俯身親吻他父親的手。這位「太上皇」於2013年主動退位，將王位讓給兒子，是“阿拉伯世界首例」。





阿勒薩尼表示，歡迎全世界參加這一國際足球盛事：「我從卡塔爾，從阿拉伯世界，歡迎大家參加2022年世界盃。」





「人們可以拋開分歧，慶祝他們的多元化和將他們團結在一起的盛事，是多麼美好！」



US actor Morgan Freeman (left) made an appearance during the opening ceremony. Source: Getty / (Photo by Michael Regan - FIFA/FIFA via Getty Images) 之後，燈光變暗，三頭駱駝、舞者們和一位戴著海灣地區傳統女性面罩batola的卡塔爾歌手上場表演。而南韓流行男團防彈少年團（BTS）的歌手田柾國和卡塔爾歌手Fahad Al-Kubaisi共同獻唱了本屆世界盃官方歌曲《Dreamers》。





此外，美國影星摩根·費曼（Morgan Freeman）和卡塔爾世界盃大使、沒有下半身的殘疾人Ghanim Al Muftah在舞台中席地而坐，討論多元文化。





開幕式上還播放了阿勒薩尼兒時在沙漠中踢球的錄像，被認為是反駁批評者提出的阿拉伯國家沒有足球傳統的說法。





不過，除了聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres），開幕式沒有主要的西方國家領導人出席，因為卡塔爾的人權記錄備受批評。



伊朗隊長支持反政府示威

將於今晚對陣英格蘭的伊朗國家隊隊長哈吉薩菲（Ehsan Hajsafi）在賽前記招提到目前國內的抗議活動，並表態支持示威者的訴求。





自9月一名女子被道德警察拘留期間死亡以來，伊朗持續出現反政府示威。當局下令警員鎮壓，目前據報已有數百名示威者死亡，數千人被捕。





哈吉薩菲表示，其祖國的情況「不好」，人民「不開心」。「我們在這裡（參加世界盃）不等於我們不能發聲或不尊重他們。我們有的（力量）都是來自他們，我們要戰鬥。」





「我們要有表現，進一些球來展示伊朗人民的勇敢。我希望情況會如人民所想地改變。」





哈吉薩菲是伊朗國家隊首位就事件發聲的成員。



與此同時，英國一名伊朗裔棟篤笑藝人Omid Djalili也發佈影片，呼籲與伊朗同組的英格蘭、威爾斯和美國三隊，在進球後做出模仿伊朗女性割髮的慶祝動作。





他表示，這個小小的動作有著全球性影響，可以聲援伊朗人民。





伊朗將於東岸時間今晚凌晨0點對陣英格蘭，而凌晨3點有塞內加爾和荷蘭的比賽，明晨6點是美國對陣威爾斯。

