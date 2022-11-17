【2022世界盃】澳洲隊是球員背景最多元化的球隊之一

足球作為「世界第一運動」，世界盃隊伍的組成也能反映一個國家的多元文化水準。





以澳洲隊 Socceroos 為例，26人名單中有9人在海外出生，分別來自5個不同國家；而本地出生的球員中，很多也是移民「第N代」，比如中場核心侯斯迪（Ajdin Hrustic）就有羅馬尼亞和波斯尼亞血統。





足球分析播客節目Fútbol Infinito指，澳洲隊是本屆世界盃參賽隊伍中最多元文化的球隊之一。32強中，海外出生者比澳洲多的只有摩洛哥、突尼西亞、塞內加爾、卡塔爾和威爾士。





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Socceroos也在早前公佈名單後發佈影片，指世界盃名單代表了澳洲的多元化移民歷史。黎巴嫩裔藝人Firass Dirani在影片中說：「從逃離戰爭到尋找家園......14歲離家以追逐夢想。（人們有）不同的旅程，但只有一件球衣、一個陣容。」



人口普查數據顯示，約三成的澳洲人在海外出生，49%人的父母至少一方在海外出生。





前鋒瑪比（Awer Mabil）隨父母逃離南蘇丹的內戰，在肯亞的難民營開始踢球。他早前接受SBS訪問時表示，自己剛到澳洲時不會說英語，全靠足球作為「世界語言」。





「足球如同我的救世主，這是我能（和其他人）溝通的方法。」





他的同鄉兼兒時玩伴鄧恩（Thomas Deng）也入選了澳洲隊名單。後者也是以難民身份來到澳洲，在6歲時定居阿德雷德。





在海外出生的球員還有迪真尼克（Miloš Degenek）、卡拉錫（Fran Karacic）、蘇達亞（Harry Souttar）、巴古斯（Keanu Baccus）、博伊爾（Martin Boyle）、甘明斯（Jason Cummings）和古奧（Garang Kuol）。



維多利亞大學體育科學教授Ramon Spaaij表示，體育上的多元化為移民「建立希望」。「你的身份不被看見，你就無法成為這個身份的人。運動員的多元化背景被看見和代表，能夠建立希望、信念，並鼓舞更多多元文化的年輕人。」





「有一個地方讓他們成為體育菁英，也給予他們可能的道路。這也幫助打破『自己的（身份）代表無法在最高平台被看見』的障礙。」





他向SBS新聞表示，澳洲隊的陣容擁抱了移民。「在國家隊層面擁抱多元化，可以令一種對澳洲歸屬感的集體表達變得更加廣闊；那是一種『我們作為多元文化國家，既多元又團結』的感覺。」



體育隊伍不僅反映或表現了既有的身份，還幫助創造了新的身份。

球員工會的聯合行政總裁Kathryn Gill表示，澳洲移民會和多元背景的球員感同身受。「他們來自不同背景，有不同的旅程，這就是為何很多澳洲人不僅在賽場上和Socceroos共悲歡，還透過不同的故事、經歷和社區與球員們產生連結。」





「這是足球魅力的美好例子，而這個項目現在要在草根層面納入更多面臨障礙的社區，包括鄉鎮地區的原住民孩子。」



法國隊是以球員背景多元化而著稱的球隊之一。 Credit: AP 澳洲隊在世界盃首戰面對的衛冕冠軍法國隊，在2018年的奪冠陣容中，23人有16人是在海外出生。





而在球會層面，移民也為澳洲足球貢獻良多。很多歷史悠久的球會都是由移民群體成立，比如最初由希臘移民組成的South Melbourne和Sydney Olympic、意大利裔成立的Marconi和Adelaide City。





克羅地亞移民分別在墨爾本、雪梨和珀斯建立了Melbourne Knights、Sydney United和Western Knights三個足球俱樂部。

