如何透過SBS電台和電視緊貼2022世界盃賽事？

2022國際足聯世界盃將於11月21日揭幕，SBS將會在澳洲境內免費轉播全部64場比賽。球迷可以在電台和電視台收聽和收看直播。



如何收聽？

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SBS電台有4個頻道提供12種語言進行賽事轉播：



SBS Football 1 以英語旁述所有場次的比賽，其餘時間會播放世界盃主題音樂

SBS Football 2 和 SBS Football 3 以不同語言旁述所有比賽；

SBS Arabic24 以阿拉伯語旁述所有比賽。

SBS的多語言足球評述由世界盃的全球轉播合作夥伴提供，包括西班牙語、葡萄牙語、法語、德語、荷蘭語、克羅地亞語、波蘭語、日語、韓語和波斯語。





上述4個頻道中，除了SBS Football 2之外，目前都已啟用。而Football 2將於世界盃揭幕後在現時的SBS Radio 3放送。期間要收聽英國廣播公司（BBC）的國際廣播需要透過 網頁 收聽。



如何收看？

SBS電視台和 SBS On Demand 將會免費轉播世界盃所有比賽。



電視

兩個電視台SBS和SBS VICELAND獲得今屆世界盃在澳洲的獨家轉播權。在整個賽事中，兩台將會進行所有64場比賽直播，總共放送500小時的精彩足球內容。



網上