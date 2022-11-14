如何透過SBS電台和電視緊貼2022世界盃賽事？

2022國際足聯世界盃將於11月21日揭幕，SBS將會在澳洲境內免費轉播全部64場比賽。球迷可以在電台和電視台收聽和收看直播。
如何收聽？
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SBS電台有4個頻道提供12種語言進行賽事轉播：
- SBS Football 1以英語旁述所有場次的比賽，其餘時間會播放世界盃主題音樂
- SBS Football 2和SBS Football 3以不同語言旁述所有比賽；
- SBS Arabic24以阿拉伯語旁述所有比賽。
SBS的多語言足球評述由世界盃的全球轉播合作夥伴提供，包括西班牙語、葡萄牙語、法語、德語、荷蘭語、克羅地亞語、波蘭語、日語、韓語和波斯語。
上述4個頻道中，除了SBS Football 2之外，目前都已啟用。而Football 2將於世界盃揭幕後在現時的SBS Radio 3放送。期間要收聽英國廣播公司（BBC）的國際廣播需要透過收聽。
如何收看？
SBS電視台和將會免費轉播世界盃所有比賽。
電視
兩個電視台SBS和SBS VICELAND獲得今屆世界盃在澳洲的獨家轉播權。在整個賽事中，兩台將會進行所有64場比賽直播，總共放送500小時的精彩足球內容。
網上
在開設賬戶，在或下載手機程式，隨時隨地都可以在自己的設備上免費收看世界盃所有比賽。球迷也可以透過設備投影到智能電視上收看。
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SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。