【世界盃】澳洲隊首仗明晨挑戰衛冕冠軍法國：「相信自己！」

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澳洲國家足球隊Socceroos即將迎來今屆世界盃的第一場比賽，D組的分組賽首圈對陣法國隊。比賽將於東岸時間星期三清晨6點在卡塔爾的Al Janoub體育場打響。





巧合的是，上屆世界盃兩隊也同屬一組，澳洲當時僅一球小負，但結果卻是小組出局，目送對手最終稱王。這次，「袋鼠軍團」能否在「高盧雄雞」的衛冕征途上製造障礙？



澳洲隊主教練阿諾德（Graham Arnold）在賽前的新聞發佈會表示，球員們將會做好自己：「他們面對任何人都不會退縮，他們只知道如何前望和前進，無論前方是誰。」





「我並非無禮，但我幾乎沒有提及『法國』一詞。我幾乎不會提（法國）球員的名字。（澳洲）球員知道他們是誰......10件藍衫對10件黃衫，就是一場戰鬥。」





外界普遍認為澳洲隊毫無勝算。前鋒博伊爾（Martin Boyle）在賽前受傷，中場侯斯迪（Ajdin Hrustic）仍未從傷患恢復，門將兼隊長瑞安（Mat Ryan）在球會的上陣時間也減少，可能會影響狀態。





另有3名後衛剛傷癒復出，阿諾德能依靠的基本是亞洲效力的隊員。



相較之下，法國隊坐擁最具實力、在大球會效力的球星陣容。對方球員對澳洲球員的印象也很誠實：「我不認識他們。」





對此，阿諾德表示：「這是他們的觀點。我們的工作是，明天在場上作為一個國家表現自己。球員們有舞台，那是他們的舞台。這是他們改變人生的機會。」





他說，要以一場勝利震驚世界，首要的是信念。「相信自己。第二，做到最好。不只是比賽的一段時間，不只是進攻或防守。」





「對手不持球的時候很危險，因為他們在準備反擊。所以我們要確保所有方面都全神貫注。而我們將會做到。」





法國領隊迪甘斯（Didier Deschamps）則表示有留意澳洲隊在外圍賽附加賽擊敗秘魯的表現。「每支球隊都不同，有自己的技術強項......他們（澳洲）已證明自己是好的球隊，有好的球員。我們會尊重、分析，確保我的球員已準備好，了解對手所有方面。」



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