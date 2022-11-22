【世界盃】英軍大捷惹彩虹臂章爭議 伊朗隊拒唱國歌撐示威

要點 英格蘭首戰告捷，美國威爾斯握手言和。

國際足協警告球員勿佩戴彩虹臂章。

伊朗球員賽前國歌儀式拒絕開口，以示抗議。

揭幕戰之後，A組昨晚進行另一場首輪分組賽，荷蘭2:0擊敗塞內加爾。





兩隊一直互有攻守，多次埋門並有黃金機會，但均無士哥。下半場雙方都加強攻勢，直到84分鐘荷蘭隊首次射中球迷就成功製造入球。加保接應隊友長傳，側身殺入小禁區，快對方門將一步將球頂入。補時階段，荷蘭中場卡臣補射門將撲出皮球，鎖定勝局。





A組首圈賽事，分別取勝的荷蘭和厄瓜多爾同得3分，塞內加爾和卡塔爾0分。



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B組首場賽事，英格蘭大勝伊朗6:2。





伊朗門將比朗芬，甫開場便受傷換出。隨後英格蘭持續展開攻勢，上半場便攻入三球。35分鐘，年僅19歲的比寧咸禁區內接應隊友左路傳中頂入。43分鐘，布基約沙卡禁區抽射得分。補時階段，史達寧門前接應哈利卡尼傳中撞入，領先3:0。





換邊後，狀態甚佳的布基約沙卡在禁區右側面對4名防守球員射門，梅開二度。3分鐘後，伊朗的達利美利用對手防線漏洞成功切入門前，起腳破蛋。英格蘭隨後作出調動，剛入替的拉舒福特右路一條龍射成5:1，並在補時階段前助攻基亞利殊錦上添花。伊朗則在補時獲得十二碼。



B組另一場分組賽，威爾斯1:1賽和美國。





美國隊上半場佔優勢，頻頻在邊路策動進攻。開賽初段的右邊底線傳中幾乎令對方後衛「擺烏龍」，兩度頭槌攻門分別撞中門將和門柱。直到第36分鐘，佩利錫中路推進，直線送到切入禁區的添娒菲韋亞腳下，射入1:0領先。





威爾士下半場換入中鋒基亞化摩亞，搶回攻勢。儘管頻頻被對手化解，但在比賽尾段取得十二碼，隊長巴爾在禁區被踢跌，親自操刀射入追平1:1。



彩虹臂章爭議

昨日賽前，7個歐洲隊伍計劃在比賽中，由隊長配戴名為「OneLove」的彩虹臂章，以表達對性小眾群體的支持。他們在世界盃前的熱身賽已戴過這個臂章，而同性戀在東道主卡塔爾屬非法。





不過，國際足協（FIFA）周一表示，配戴彩虹臂章的球員將會在一開場被出示一張黃牌警告。其後7個國家的足協表示，在受罰風險下，不會佩戴臂章。最終，率先亮相的英格蘭隊長哈利卡尼並未佩戴該臂章。



根據國際足協規定，球員裝備不能含有任何政治、宗教和個人的口號、宣言或圖像。而在世界盃期間，各隊隊長必須配戴由國際足協提供的臂章。分組賽階段，規定的臂章上寫著「拒絕歧視」。





澳洲隊長瑞安表示，已收到國際足協通知，配戴彩虹臂章會受黃牌處罰。「我不作評論。我們已和球員工會作過聲明。那是所有我們控制範圍內的事。」





他上月和16名澳洲隊球員一同拍片，呼籲卡塔爾取消歧視同性戀的法例。



伊朗球員拒唱國歌

在伊朗對陣英格蘭的比賽中，有球迷身穿或舉起抗議口號的衣物和標語，聲援伊朗國內的抗議互動。





自9月一名女子被道德警察拘留期間死亡以來，伊朗持續出現反政府示威。當局下令警員鎮壓，目前據報已有數百名示威者死亡，數千人被捕。





一名伊朗球迷表示內心五味雜陳：「我愛足球，但伊朗的男人、女人、孩子被殺害，我覺得國家隊不應再參賽。這不是伊朗的球隊，是（伊朗）伊斯蘭共和國的球隊。」





伊朗國家隊隊長哈吉薩菲（Ehsan Hajsafi）在賽前表態支持示威者，而球員們也在賽前的國歌儀式中保持沉默，以示抗議。有球迷對此舉表示讚揚。



伊朗球迷展示抗議標語。 Source: Getty / Anthony Stanley / ATP Images 世界盃第三日比賽，今晚9點有阿根廷對陣沙特，稍後凌晨是與澳洲同組的丹麥和突尼西亞廝殺，之後凌晨3點是墨西哥與波蘭的比賽，而焦點戰在清晨6點上演，「袋鼠軍團」挑戰衛冕冠軍法國隊。

