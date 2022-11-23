【世界盃】澳洲隊首戰不敵法國 沙特爆冷反勝阿根廷

要點 澳洲隊首仗1比4不敵衛冕冠軍法國隊。

奪冠熱門阿根廷爆冷1比2遭沙特逆轉。

曼聯突宣佈與葡萄牙球星C朗解約。





世界盃D組，衛冕冠軍法國4:1反勝澳洲，前鋒基奧特梅開二度。





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法國甫開場便攻勢佔優，但在第9分鐘，澳洲在反擊中，後場長傳到右路翼鋒歷基腳下，他扭過對手左閘後落底地波傳給遠柱隊友葛雲破門，先開紀錄。法國在第27分鐘追平，中場球員哈比奧在禁區接應左路傳中頭槌頂入。





僅5分鐘後，法國再憑澳洲球員後場失誤，麥巴比搶球直傳後上的哈比奧，再橫傳前鋒基奧特，面對空門輕鬆反超2:1。





換邊後法國攻勢不減。麥巴比在68分鐘無懼兩名後衛夾擊，在小禁區邊接應傳球頂入，他3分鐘後再在左路底線傳中，基奧特頭槌再下一城。



SBS廣東話節目今晨邀請郭庭生來到電台直播室，在【開心星期三－閒情早上】的節目中和聽眾暢談本場比賽及世界盃賽事。





他表示，雖然原本預計賽果會和上屆相若，小輸一球，但仍對結果「知足」，因為法國隊連後備球員亦很有實力，並非如外界所言實力有所減損，仍具「冠軍相」。





對於「袋鼠軍團」的出線形勢，郭庭生認為澳洲仍有機會在擊敗突尼斯、戰平丹麥的情況下取4分晉級。



而澳洲各地今晨也有不少球迷聚集，觀看世界盃首戰。雪梨一間通宵營業的酒吧內，澳洲球迷們在葛雲率先破門後盡情歡呼，但笑到最後的是法國球迷們。





而在墨爾本聯邦廣場，雙方則一度起衝突。據報現場有不少人露天觀戰，期間有法國球迷的國旗被搶走，更遭投擲水樽。維州警方表示暫未收到報案，但強調絕不容忍任何暴力行為。



D組另一場賽事，丹麥戰平突尼斯。





兩隊上半場互有攻守，但埋門威脅不多。下半場丹麥加強攻勢，68分鐘有艾歷臣禁區頂射門被對方門將化解，其後角球攻勢亦有門前中柱彈出。最終雙方互交白卷，各得一分。



D組積分榜



C組爆出大冷門，有半個「主場之利」的沙特阿拉伯以2:1逆轉奪冠熱門阿根廷。





阿根廷一開場便攻勢凌厲，並在第10分鐘搏得十二碼，美斯操刀先開紀錄。沙特雖然處於劣勢但防守穩健精準，阿根廷上半場已7次越位落入越位陷阱，先後入球均判無效。





沙特換邊後成功逆轉。下半場開始僅3分鐘，沙利艾沙希利在阿根廷球員緊貼下，仍突入禁區左側射入遠柱扳平。5分鐘後，沙林艾杜沙利在禁區邊被多名對手圍堵下仍轉身起腳，以世界波反超比分。雖然阿根廷隨後大舉進攻，但多次機會均被瓦解，飲恨而回。





此戰之前，阿根廷已連續36場國際賽保持不敗，過去13年美斯有進球的比賽必勝一一這些神話均被打破。



C組另一輪比賽，波蘭0:0賽和墨西哥。





上半場墨西哥多次在兩翼製造攻勢，而以隊長利雲度夫斯基為首的波蘭，排出5人防線穩守突擊為主。下半場初段，利雲度夫斯基禁區內被拉倒，親自主射十二碼卻被人稱「墨西哥吳鎮宇」的門將奧祖亞撲出。最終雙方互無紀錄，平手完場。



C組積分榜



曼聯宣佈與C朗解約

英超球會曼聯昨晚發表聲明，宣佈與葡萄牙球星C朗拿度達成解約協議，即時生效。





球會感謝他兩度效力，作出巨大貢獻。他合共上陣346場，攻入145球。聲明強調球會所有人都會在領隊坦夏帶領下繼續進步，共同努力取得成功。





正隨葡萄牙國家隊備戰世界盃的C朗亦發表聲明，表示與球會討論後同意提前解約。他稱永遠愛曼聯，愛球迷。





在坦夏接掌球隊後，C朗不受重用，他上周更在訪問中稱感到被球會「背叛」，承認與坦夏互不尊重。





葡萄牙首場比賽在周五，而今晚東岸時間9點有F組摩洛哥對陣克羅地亞，凌晨是德國對日本。西班牙和哥斯達黎加的賽事在3點舉行，明晨6點會有比利時交手加拿大。

