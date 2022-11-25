【世界盃】C朗成就5屆進球紀錄 巴西葡萄牙開門紅

要點 葡萄牙C朗拿度成為首名在5屆世界盃入球的男子足球員。

落選本次世界盃陣容的伊朗球星加富里在國內被捕。

以下是第5個比賽日的最新戰報和賽事直擊。



世界盃G組賽事，瑞士1:0小勝喀麥隆。





上半場，喀麥隆以快攻打法屢造威脅，而瑞士也有埋門攻勢，但兩隊互無紀錄。換邊後瑞士率先在第48分鐘取得突破，右路的沙基利接應斜傳斬中，安保路門前撞射入網，攻入全場唯一入球。之前兩隊節奏加快，互有攻守但未添紀錄。



G組另一場比賽，巴西2:0擊敗塞爾維亞，旗開得勝。





5屆冠軍巴西上半場表現面對塞爾維亞密集防守，多次遠射未見效果。最具威脅攻勢在第27分鐘，隊長泰亞高施華中路直傳給禁區內的雲尼斯奧斯，但塞爾維亞門將及時出迎，力保不失。





換邊後巴西加強攻勢，在第62分鐘打破僵局。雲尼斯奧斯左邊禁區內射門，門將撲出不遠，里察利臣補射入網。第73分鐘雲尼斯奧斯再在左邊底線傳中，里察利臣在十二碼點附近倒掛破門，鎖定勝局。



G組積分榜



H組烏拉圭與南韓0:0打平。





兩隊節奏明快，互有良機。第27分鐘，烏拉圭快攻被南韓門將化解。第34分鐘，黃義助禁區內射門高出。烏拉圭也有角球攻勢撞柱。





下半場兩隊繼續拉鋸，攻勢先抑後揚，尾段先有華維迪遠射撞柱，約一分鐘後，南韓把握烏拉圭後場失誤，孫興慜禁區起腳射門失準。隊最雙方都無法打破僵局，握手言和。



H組另一場，葡萄牙3:2險勝加納。





葡萄牙甫開場便相當進取，隊長C朗拿度先是接應隊友直傳幾乎獲得單刀機會，之後又在禁區內擺脫對方防守射入，但犯規在先吃「詐糊」。





下半場加納起勢，形成勢均力敵。C朗拿度第62分鐘禁區內被侵犯，親自操刀十二碼勁射入網，成為第一位在5屆世界盃取得入球男子足球員。8分鐘後，加納隊長安祖阿休接應地波傳中扳平比數。





葡萄牙知恥後勇連下兩城。78分鐘有祖奧菲力斯施射遠柱破門，80分鐘有般奴費南迪斯禁區頂附近交波里奧得分。加納雖有後備入替的布卡利在89分鐘追回一球，但未能挽救敗局。



H組積分榜







至此，世界盃全部8個分組已完成首輪比賽，32支國家隊已悉數亮相，今晚會緊接著開始第二圈。



C郎創造新紀錄

葡萄牙球星C朗拿度射入十二碼，令其成為歷史首位在5屆世界盃入波的男性球員。而在昨晚的比賽前，他已達到了巴西傳奇球星比利和兩位德國名宿施拉和高路斯，連續4屆取得入球的高度。





37歲的C郎在2006年首次參加世界盃，之後在2010、2014、2018年都有所斬獲。





不過，若論取得該項佳績的首位球員，則是巴西女子球星瑪達（Marta Vieira da Silva），她在2019年1比0擊敗澳洲隊的比賽中完成紀錄。



C朗在比賽中罰入十二碼。 Source: Getty / (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP via Getty Images)

伊朗球星被當局拘捕

落選本次世界盃陣容的35歲伊朗球星加富里（Voria Ghafouri），在國內球會Foolad Khuzestan參加完一節訓練後被捕，理由是「侮辱國家隊」和「散佈反政府宣傳」。





該消息由伊朗半官方傳媒透露，但未有更多詳情。





有庫爾德血統的加富里司職邊路，曾為國家隊上陣28次。他曾多次批評伊朗政府不准女性觀眾觀看男子足球比賽的禁令，以及對西方的對抗性外交。





伊朗女子被道德警察拘留期間死亡的事件持續引發全國示威。伊朗國家隊本周出戰世界盃首場賽事時，在賽前的國歌播放環節保持靜默、拒絕跟唱，隊長也發聲支持示威者。





今晚賽事方面，威爾士和伊朗在東岸時間9點開戰，凌晨時分東道主卡塔爾欲在於塞內加爾身上雪恥，3點有荷蘭對陣厄瓜多爾，清晨6點則上演英美大戰。

