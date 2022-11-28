【世界盃】美國足協將伊朗國旗改圖 聲援伊朗女權示威

美國足協在社交媒體上，短暫地展示了沒有伊斯蘭共和國標誌的伊朗國旗，稱此舉是要支持伊朗的示威者。





伊朗國營媒體塔斯尼姆通訊社表示，伊朗足協將向國際足協道德委員會，投訴美國足球隊「不尊重伊斯蘭共和國國旗」。





伊朗國家通訊社 IRNA 的報道指：「美國足協在 Instagram 上展示刪除了伊朗國旗上的真主標誌圖片，是一種不專業的行為。」





報道又指，伊朗足協向國際足協發電郵，要求他們向美國足協發出嚴重警告。



美國足協今次的舉動，令中東的首次舉行的世界盃賽事，又增添了一場政治風暴，主辦單位曾希望世界盃賽事能避免受場外爭議影響。





美國將在星期三的分組賽中迎戰伊朗，這場決定性的賽事，已經因兩國多年來的敵意，以及伊朗國內的抗議活動而受到影響，現在更加挑戰德黑蘭的神權統治政府的底線。





美國足協週日向美國有線電視新聞網絡（CNN）表示，他們已決定放棄在社交媒體賬戶上使用伊朗國旗，以示「支持伊朗婦女爭取基本人權」。





他們說：「我們想在 24 小時內，用我們的圖片來表達我們對伊朗婦女的支持。」



美國足協新聞發言人卡馬曼 (Michael Kammarman) 週日在記者會上表示，這些帖文的目的，是要「支持伊朗婦女爭取基本人權」，他們沒有就修改伊朗國旗帖文的決定徵詢球員的意見。





美國隊後衛森馬文（Walker Zimmerman）說：「我們對這些帖文一無所知，但我們是婦女權利的支持者，我們一直都是。」





森馬文又說：「我們將集中力專注在星期二的比賽……但與此同時，我們堅信婦女的權利，並支持她們。」





“而且我們知道這是一個非常令人不安的時期，有很多困難和很多心碎。”





美國男子足球隊的推特帳戶上，同樣展示伊朗國旗只有綠、白、紅三色。



今次事件的起因是伊朗一名22歲的庫爾德族女子，因為違反伊朗嚴格的頭巾規定，在羈押期間死亡後，引發伊朗國內持續出現示威活動。





此外，伊朗最高領袖哈梅內伊的外甥女莫拉德哈尼（Farideh Moradkhani），因為呼籲外國政府和伊朗當局斷絕關係，被伊朗當局拘捕，網上流傳的她發表聲明的影片，指控伊朗政權除了武力和維持權力，不忠於任何宗教原則。

