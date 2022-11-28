【世界盃】美國足協將伊朗國旗改圖 聲援伊朗女權示威

世界盃B組分組賽，美國對伊朗星期三上演，美國足協在社交媒體上，修改伊朗國旗，將裡面的伊斯蘭共和國標誌移除，聲援伊朗女權示威。

Wales v IR Iran: Group B - FIFA World Cup Qatar 2022

A female fan of Iran support the team during the FIFA World Cup Qatar 2022 Group B match between Wales and Iran at Ahmad Bin Ali Stadium on November 25, 2022 in Doha, Qatar. Ahead of Tuesday's match between Iran and the US, the US National Men's Team removed the Islamic emblems from Iran's flag on its social media accounts, only to delete the posts after receiving numerous complaints. Source: Getty / (Photo by Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/Getty Images)

美國足協在社交媒體上，短暫地展示了沒有伊斯蘭共和國標誌的伊朗國旗，稱此舉是要支持伊朗的示威者。

伊朗國營媒體塔斯尼姆通訊社表示，伊朗足協將向國際足協道德委員會，投訴美國足球隊「不尊重伊斯蘭共和國國旗」。

伊朗國家通訊社 IRNA 的報道指：「美國足協在 Instagram 上展示刪除了伊朗國旗上的真主標誌圖片，是一種不專業的行為。」

報道又指，伊朗足協向國際足協發電郵，要求他們向美國足協發出嚴重警告。
美國足協今次的舉動，令中東的首次舉行的世界盃賽事，又增添了一場政治風暴，主辦單位曾希望世界盃賽事能避免受場外爭議影響。

美國將在星期三的分組賽中迎戰伊朗，這場決定性的賽事，已經因兩國多年來的敵意，以及伊朗國內的抗議活動而受到影響，現在更加挑戰德黑蘭的神權統治政府的底線。

美國足協週日向美國有線電視新聞網絡（CNN）表示，他們已決定放棄在社交媒體賬戶上使用伊朗國旗，以示「支持伊朗婦女爭取基本人權」。

他們說：「我們想在 24 小時內，用我們的圖片來表達我們對伊朗婦女的支持。」
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美國足協新聞發言人卡馬曼 (Michael Kammarman) 週日在記者會上表示，這些帖文的目的，是要「支持伊朗婦女爭取基本人權」，他們沒有就修改伊朗國旗帖文的決定徵詢球員的意見。

美國隊後衛森馬文（Walker Zimmerman）說：「我們對這些帖文一無所知，但我們是婦女權利的支持者，我們一直都是。」

森馬文又說：「我們將集中力專注在星期二的比賽……但與此同時，我們堅信婦女的權利，並支持她們。」

“而且我們知道這是一個非常令人不安的時期，有很多困難和很多心碎。”

美國男子足球隊的推特帳戶上，同樣展示伊朗國旗只有綠、白、紅三色。
今次事件的起因是伊朗一名22歲的庫爾德族女子，因為違反伊朗嚴格的頭巾規定，在羈押期間死亡後，引發伊朗國內持續出現示威活動。

此外，伊朗最高領袖哈梅內伊的外甥女莫拉德哈尼（Farideh Moradkhani），因為呼籲外國政府和伊朗當局斷絕關係，被伊朗當局拘捕，網上流傳的她發表聲明的影片，指控伊朗政權除了武力和維持權力，不忠於任何宗教原則。
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Published 28 November 2022 at 1:04pm
By Timothy Wu
Source: AAP
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