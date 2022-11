【世界盃】博彩公司刪除「種族主義」貼文：你又認為冒犯與否？

澳洲博彩公司TAB一篇關於世界盃南韓隊球員姓名的推文被斥「漫不經心的種族主義」後已被刪除。





TAB的推特帳戶貼出一段文字說「感受一下評述員如何評述南韓賽事」,下面是南韓隊陣容的照片,圖片說明是「金傳球給金,金再傳球給金,金又再傳球給金,然後金傳球給黃,黃再傳球給黃,黃又再傳球給黃…… #QatarWorldCUP2022」 。





《澳洲金融評論報》 記者Mark Di Stefano上周四(11月24日)下午貼出該篇推文的截圖說:「澳洲在漫不經心的種族主義中,不被打敗」 。





他寫道:「奇怪TAB嘲笑人的社交媒體小子不說說阿根廷隊所有叫馬丁內斯的球員。何解呢?」



TAB一名發言人向SBS表示,他們已將該篇「不適當的社交媒體發文」刪除,因為發文不符該公司的標準。





他們在一份聲名中說:「該文是由一名年青員工發的,TAB已確保日後貼文之前採取額外檢查和平衡。」



「不覺得有趣」

「我對TAB的推文感到憤怒和噁心。我不覺得有趣,只覺傲慢和公然的不敬。我在澳洲出生和長大,我有一個韓國人姓氏,這並非我第一次聽到人冒犯地『取笑』我的姓名。」





「昨晚在一個國際性場面見到韓國人的姓名和面孔,是個難忘的體驗,但見到這樣一個澳洲推特帳戶發出這樣的貼文卻很令人沮喪。」





Yang認為,TAB的回應顯示其對韓裔人士「欠缺尊重」。





「他們是國際知名的球員,值得評述員給予任何其他球隊一樣的尊重和認同......孫興慜效力一隊英超球隊,即使是世界盃賽事,一支國家隊可以被降格至因(他們的)姓氏而成為被取笑的對象,我覺得很驚訝。」



「(現今)很多品牌都需要在社交媒體突圍而出及表現出幽默,但這並非一名年青社交媒體(管理員)的無心之失,而是對韓裔人士、他們的文化、天賦、才能和專業的不敬。」





儘管有推特用戶同意Di Stefano的評論,亦有人認為這只是反映很多球員有同一姓氏的事實。





其中一名用戶Matthew Croucher說:「看見人的姓氏和指出其他人有同一姓氏並非種族主義。」



有些推特用戶認為對同一姓氏的球員開玩笑,不論他們甚麼種族,在其他體育場合很普遍。.





Justin Raby寫道:「我在欖球界重覆見過同一個笑話,是對威爾斯欖球隊的(鍾斯傳球給鍾斯,鍾斯踢給戴維斯,戴維斯傳球給戴維斯,鍾斯就在邊界),我認為視之為種族主義似乎有點牽強。」



I have seen this exact joke replicated many times in the Rugby world about the Welsh rugby team (Jones passes to Jones, kicks to Davies who passes to Davies and here comes Jones down the sideline!), I think it's a wee bit of a stretch to call this racist

— Justin Raby (@rabeshimself)