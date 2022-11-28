【世界盃】比利時踢輸摩洛哥 布魯塞爾爆暴動放火

卡塔爾世界盃F組賽事，比利時爆冷0比2不敵摩洛哥，比利時首都布魯塞爾市區有球迷搗亂。





警方部署約100名警力，並動用水砲和催淚彈驅散民眾，警方拘捕最少11人。





布魯塞爾警方發言人表示，事件中一名記者臉部被灼傷。





布魯塞爾市長Pahilippe Close嚴厲譴責事件，並促請民眾勿進入市中心，警方正在盡全力維持公共秩序。





他又斥責，搗亂的人士不是球迷，而是暴徒。





布魯塞爾多個區域在比利時國家隊輸給摩洛哥後，民眾上街搗亂，有蒙面人向路人丟擲炮竹、對街頭停放的一排共享電動滑板車縱火、放火燒車及雜物，向汽車擲磚等，





警方要求中央車站和幾個地鐵站關閉；知名百貨公司Anspachlaan也因此暫時關閉。



在北部城市安特衛普( Antwerpen)和東部城市列日（Liège）也發生騷亂。列日有大約50人攻擊警察局，打破窗戶，當地警方也使用水砲。而在安特衛普有10幾人被捕。





內政部長 Annelies Verlinden 表示，看到一些人濫用局勢肆意妄為而感到難過。





當地媒體報導，球賽進行期間，就已經有數十人與警方發生衝突，但目前警方尚未說明鬧事者身分背景。





在鄰國荷蘭，海牙、阿姆斯特丹及鹿特丹亦有球迷在比利時對摩洛哥的比賽後搗亂。當地警方指球迷朝著帶警棍的鎮暴警察，丟擲煙火彈與玻璃。





摩洛哥的勝利以 4 分排名小組第二，與排名第一的克羅地亞持平，而比利時則以 3 分排名第三。





摩洛哥接下來將迎戰輸掉兩場比賽的加拿大，而比利時將迎戰克羅地亞，比賽將決定兩支球隊中，哪隊可晉級。



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