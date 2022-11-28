中國抗疫疲勞示威活動 影響市場情緒

要點 中國内地多個省市出現抗疫疲勞示威活動，影響亞太區投資者的情緒。

中國過去10個月工業利潤增長按年下跌了3%，連跌四個月，兼且跌幅擴大。

中國1-10月營業收入按年增長7.6%，較1-9月的8.2%有所放緩。

澳洲10月份零售銷售數字下跌了0.2%， 相對9月份則取得0.6%的升幅。





亞洲證券市場表現



ASX200



ASX 200周一低開低走，從近六個月的高位回落，最後收市時跌30.4點，跌幅0.42%，收7,229.10 點，原因是中國有多個省市出現抗疫疲勞的示威活動，導致區内的投資情緒受到困擾， 此外市場在消化聯邦儲備銀行行長洛菲利在周一的發言，内容暗示會對貨幣政策採取靈活的方式，同時評估了 10 月份意外下降的澳洲零售銷售數據，加上周一大宗商品的價格在外圍相對下滑，於是起著領跌的帶頭作用， ASX200基本全行普遍下滑。





上證



上證周一反覆下滑了0.75%， 跌23.14點， 收 3,078.55 點，市場分析多少與多個省市出現抗疫疲勞的示威活動，高盛猜測，市民不滿的情緒高漲，中國有可能會比預期更早地結束其動態清零的抗疫措施，儘管一般預料，中國政府還會對示威者採取强硬的措施， 與此同時，投資者正在消化上周末兩個利好及利淡的消息，一個是中國過去10個月的工業利潤有下降的趨勢；另外中國人民銀行上周宣佈將銀行存款準備金率下調 25 個基點等。





恆指



恆指周一收市跌275.64 點，跌幅 1.57%，收 17,297.94，，延續了前兩周的跌勢，因為周末中國内地多個省市出現抗疫疲勞的示威活動，投資者重新計算中國重新開放的道路，可能是崎嶇不平。恆指開市時跌了700多點，之後買盤慢慢滲入，到收市時收復了超過一半的失地， 市場分析員表示是市場在高位調整後，趁低位重新吸納的表現。當然恆指也受惠於中國人民銀行近期的貨幣寬鬆政策，以及憧憬中央政府可能會順應民意，提前結束其動態清零的抗疫政策，不過這恐怕是市場一廂情願的表現，而周一幾乎各個行業全面下滑。





日經



日經指數周一跌120.2點，收 28,162.83點，跌幅 0.42%；東證指數則跌 0.68% 至 2,004 點，延續前一交易日的跌勢，原因與中國的不安有關，投資者趁機先行獲利所致。





後市



待續......

