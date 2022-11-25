市場穩打穩扎 並無驚喜

要點 美國感恩節期間，市場表現淡靜。

黑色星期五購物季節正式開始，但銷情未見踴躍。

11 月份東京核心消費者價格指數飆升至 40 年新高，報 3.6%。

美國三大股指



美國三大股指周五開市半日，一如所料，交投淡靜， 儘管黑色星期五購物季節已經正式啓動， 但市面銷情未見踴躍，道指收市升152.97點，升幅0.45%， 收34,347.03點，標普500跌 0.03%，納指跌 0.52%。待續......





亞太區證券市場



ASX200



ASX200周五全日在高位窄幅徘徊， 最後收市時僅升17.7點， 升幅0.24%，收 7,259.50點，全周則取得1.50%的升幅，連升4個星期，表現硬净。市場分析員表示ASX 200造好的原因是美聯儲確證放慢加息步伐，導致消費及科技股領漲，銀行股亦表現不弱， 唯獨資源礦務股及能源股則因為外圍價格下滑，導致股價受壓。然而，ASX200 自重上7,000 點的心理關口後，表現氣勢如虹。





上證



上證周五表現相當穩定，全日有12.38點的進賬，升幅0.40%，收3,101.69點，全周則反映市場跌跌撞撞的走勢，只取得0.14%些微的升幅。市場分析内地疫情嚴峻抵消了對政府推出 1,620 億人民幣支持樓房地產商渡過融資難的難關。與此同時，中央政府同時表示日後會繼續推出更多貨幣刺激措施來支持經濟發展，包括可能下調存款準備金率等，投資者表現正面。





恆指



恆指周五低開高走，一路嘗試收復失地，在低位17,416努力爬升至17,573.58收市，在100點之間上上落落，最後收跌 87.32 點，跌幅0.49%，全周累跌 418.96點，跌幅 2.32%。 周五，恆指表現差，據聞與内地的疫情反覆有關，而中國當局在幾個主要城市實施了新的封鎖措施後，鄭州爆發了一些抗議活動，引起市場不安，投資者趁機出貨；與此同時，有分析員指出恆指在早段從低位一路回升，過去一個月内已經累積了接近2,000點的升幅，兼且好消息已經炒得七七八八，故此投資者散水獲利，這個情況說明了緣何近期恆指表現反覆下滑，但跌幅遠不及早前尋找低位時的表現。





日經



日進周五表現不濟， 完全脫離大市的走勢，但跌幅有限，全日低開低走，最後收跌100.06點，跌幅0.35%，收 28,283.03 點，全周卻累積了 383.26 點的進賬，升幅 1.37%。 市場解釋是本周日經强力的反彈後， 投資者獲利離場的表現，當然投資者亦對於最新的通脹數字感到不安有關。





後市



待續......

