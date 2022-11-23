聯儲局公佈會議紀要 市場反應審慎向好

要點 美聯儲公佈上月議息會議紀要





亞太區證券市場表現



ASX 200



Advertisement

ASX200 周三表現堅挺，全日高位窄幅上落，收市時升50.5點，升幅0.70%， 收7,231.80點，觸及近六個月來的最高水平。 市場分析ASX200的走勢主要跟隨美股的走勢， 並在能源股造好的背景下，推高個市；另外，由於旅遊需求持續復甦，澳航將來年上半年的稅前利潤指引從 13.5 億上調至 14.5 億澳元，升幅7.4%，股價周三取得 5.3%的升幅，幾乎貼近預期的盈利前景。





上證



上證周三在跌盪中取得7.96點的進賬，升幅0.26%，收 3,096.91點，市場分析上證表現反覆主要受到疫情的影響，多個地區推出封城措施，股市承壓。





恆指



恆生指數周三反覆造好，升99.4點，升幅0.57%，收 7,523.81點，扭轉了前幾個交易日的跌勢，市場分析恆指回暖受惠於周二美股造好，加上傳中國可能很快結束對科技行業的强勢監管所致，與此同時，投資者主觀憧憬中國政府在應對新一波的疫情時，會採取較前靈活寬鬆的應對手法。





日經



日經周三公衆假期，休市一天。





後市



待續......

