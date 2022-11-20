美聯儲轉口風 導致市場震蕩

SBS廣東話節目其他收聽方法 美聯儲轉口風 導致市場震蕩Play11:32SBS廣東話節目其他收聽方法 美聯儲官員發出鷹派言論，市場感到不安。下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (10.56MB)Published 21 November 2022 at 6:00am, updated 6 minutes ago at 7:07amBy Thomas SungSource: SBS 上周，寰球證券市場表現乏善足陳，跌多升少，原因在哪裏？美聯儲對加息步伐突然變得更加鷹派，實情又如何？宋慶勤邀請獨立經濟分析及策略師陳寳明博士為大家分析上周市場的走勢。Published 21 November 2022 at 6:00am, updated 6 minutes ago at 7:07amBy Thomas SungSource: SBS更多内容美聯儲官員出口述收緊貨幣政策 後市走勢難料市場恍恍惚惚 難有好表現如何界定「澳洲稅務居民」身份？瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、廣東話節目 MeWe 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes澳洲仲有幾多住宅有石棉？【文化 360】駙馬這官職如何跟公主扯上關係？【文化 360】古代兩個與馬字有關的官職：「冼馬」和「司馬」【明知不可為而為】的維州大選 Boxhill議席候選人曾偉煌