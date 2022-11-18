美聯儲官員出口述收緊貨幣政策 後市走勢難料

要點 日本10月份核心消費者價格指數升幅報2.5%，較9月的1.80%，升幅有38.88%。

美聯儲理事發聲表示要進一步收緊貨幣政策，市場氣氛受到破壞。

美股周五在國防工業股帶動下表現不俗。 Credit: Thomas Sung





美國加息勢頭嚴峻，預計會對市場帶來衝擊。 Credit: Thomas Sung 上周，寰球證券市場明顯受到美聯儲官員對於加息的步伐言論所影響，導致市場走勢跌跌撞撞；到了周五傳來有聯儲局理事倡議需要繼續加大力度收緊貨幣政策，才能有效打壓通脹的言論，為此緣故，目前提出減慢加息力度的説法實在言之過早， 有理事甚至預測中性聯邦基金利率可能會上升至5至7厘的區間，有關言論導致債息及美元指數飆升，不利後市發展。其次是廣東省爆發新一波疫情， 市場擔心中國政府會在推出嚴厲的封城措施，破壞經濟復蘇步伐， 為此市場氣氛轉趨低迷，將早前的升幅，雙手奉還。









美國三大股指





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美股周五在震蕩中尋找方向，最後收市時道指在國防工業股的帶動下， 升199.37點，升幅有0.59%，收33,745.69點；標普500及納指則分別取得0.48%及0,01%的升幅； 全周三大股指分別下滑了0.01%，0.69%及0.56%。市場分析員指出究其原因與聯儲局的理事分別走到台前發出鷹派的言論有關，甚至可能粉碎了市場對美聯儲會暫停緊縮周期的期望。









美國債息





美國長短債息在聯儲局的理事發出鷹派的言論後，在周五作出反彈，10年期及2年期國債債息分別回升了1.43%及1.68%， 暫報 3.827厘及4.529厘，全周分別升 0.44%及4.9%。同一時間，作為歐洲基準利率的德國 10 年期國債債息也跳升至 2厘 以上。







美元指數



美元指數周五受到美聯儲理事的鷹派言論影響後，從上日的106.5點子，强力反彈至107.01的水平，暫升 0.30%，全周則取得 0.60%的升幅。





期油價格



基於美國長短債息以及美元指數回升，再加上期油需求前景並不明朗，布蘭特及紐約期油周5分別下滑了1.91%及1.35%，暫報87.87美元及80.3美元一安士，全周跌幅暫報8.48%及4.62%。市場擔心中國爆發新一波疫情及對經濟前景在不斷加息的大環境下，憂心仲仲。





金價



黃金價格周五恢復跌勢，從周二的1,781美元的高位一路回落至周五的 1,751.10美元一安士，這個交易時段跌幅有 0.67%，全周暫跌 1.05%。黃金價格在美元指數及美國長短債息回升的情況下，冲淡了黃金價格的上升動力，因爲較高的利率會增加持有無溢價收益金條的機會成本。





亞太區證券市場表現



ASX200



ASX 200 指數周五在好淡爭持的情況下，取得些微的升幅，高收0.23%，收 7,152 點，但全周則微跌0.08%，幾乎並沒有變化。 市場分析有三大原因左右 ASX 200 全周的表現， 包括市場憂慮美聯儲會進一步收緊貨幣政策，廣東省爆發新一波的疫情，以及周五資源價格下跌，為市場提供一定程度的不確定性；然而銀行股則憧憬澳洲儲備銀行會繼續加息的背景下造好， 抵消了市場負面的情緒，最後更取得16.1點的進賬。





上證



上證周五表現低迷，全日跌18.19點，跌幅0.58%，收 3,097.24 點，全周則微升 0.32%。周五困擾市場的最主要原因莫過於廣東省爆發新一波疫情，讓市場擔心中國政府會再採取嚴厲的封關措施，破壞經濟復蘇的動力。 另一方面，投資者還注意到中國人民銀行的警告，指市場預期整體需求回升，從而加速通脹的勢頭，為此進一步放鬆貨幣政策的空間的機會不大所致。





恆指



恆指周五微跌53.12點，跌幅 0.29%，收17,992.54點，但全周則取得 666.88點的進賬， 升 3.84%。港股早段受惠於中國視頻遊戲監管機構向 70 款網絡遊戲頒發發行許可證的消息所帶動，但午市賣盤湧現，市場分析與投資者受到道指期貨市場下滑的影響，再加上内地疫情嚴峻，破壞投資氣氛，但全日僅跌53點，跌幅輕微。





日經



日經指數周五早段表現不俗， 但午市受到美國期指的影響轉升為跌，跌幅0.11%， 收27,899.77點， 全周記錄得1.28%的跌幅。另一方面，日本央行行長黑田東彥強調有必要維持超寬鬆貨幣政策以支持經濟後，日本股市出現波幅，原因是日本國内核心消費者價格指數在 10 月份飆升至 40 年來的高位，報2.5%， 較9月份的1.8%， 升幅達到38.88%， 另外，10月份通脹數字升幅有3.7%，較9月的3.0%，升幅達到 23.33%。





後市



今晨8時，美國道指期貨暫取得180點子的升幅，報 33,761.00 點，而澳洲ASX200期指則暫跌 8點，報 7,192 點的水平。基於美國加息勢頭並不明朗， 預計下周市場開市後， 將會出現反覆回調的格局居多。



