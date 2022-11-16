市場走勢恍恍惚惚 難以好表現

亞洲市場表現



ASX200



ASX 200 周三在銀行股的領跌情況下，表現反覆，最終收市時跌19.4點，跌幅0.27%，收 7,122.20點， 連跌三個交易日。 市場分析有導彈襲擊越境進入波蘭並造成兩人死亡後，地緣政治風險打壓了投資者的情緒。此外，國基組織呼籲澳洲儲備銀行及政府收緊貨幣和金融政策，來打壓通脹， 原因是經濟放緩的風險不斷上升。 為此緣故，四大銀行領跌，其他行業緊隨其後， 不過資源礦務股及能源股則因爲大宗商品價格走強而表現不俗。





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上證



上證周三跌14.1點，跌幅 0.45%，收 3,119.98 點；深成指數周三跌 1.02% 至 11,236 點，從近兩個月高位回落。 市場的解釋是受波蘭遭受導彈襲擊，及國内確診數字飆升， 導致市場擔心中國政府會再推出嚴厲的封城措施，最終破壞經濟發展的步伐。另外，據報摩根大通下調了對中國 2022 年和 2023 年的經濟增長預測，理由是新冠病毒疫情捲土重來， 導致國內的經濟活動明顯受到拖累所致。





恆指



恆指周三全日跌86.84， 跌幅 0.47%， 收18,256.48點。市場分析恆指受到亞洲市場的共同外圍因素及中國疫情的影響， 難有好的表現。況且恆指連升三日，周三才來一個稍微回落， 實屬非常正常健康的走勢。





日經



日經濟周三取得些微的升幅， 有0.14%， 收 28,028.30點，東證指數則跌 0.05% 至 1,963 點，日經基本跟隨美股的走勢，並沒有為市場帶來多大的驚喜。





後市



待續......





