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市場恢復熊市走勢 無方向可言

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經過上周的一日瘋狂之後，市場回復熊市的低迷走勢。 Source: AAP

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Published 15 November 2022 at 6:00am, updated 2 hours ago at 6:17am
By Thomas Sung
Source: SBS

11月14日周一，亞太區證券市場除恆指外，大多走勢無厘火氣，在低位徘徊，至於美股的走勢又如何？ 宋慶勤為大家分析下去。

Published 15 November 2022 at 6:00am, updated 2 hours ago at 6:17am
By Thomas Sung
Source: SBS
要點
  • 美聯儲理事警告指還有一段頗長的路要走，才能完成打壓通脹的任務。
  • 中國政府推出政策支持房地產市場。
  • 美國消費者預期指數連跌3個月後，在10月再飆升至5.9%。
美國三大股指
美股周一表現頗爲飄忽， 目前（澳洲東部時間早上6時15分），道指暫錄得158點升幅，但較早前表現低迷，原因是美聯儲兩位理事對息口動向有不同的表述所致。首先是沃勒發發出警告，指市場應該關注的不是美聯儲放慢息口的步伐有多少，而是最終美聯儲會將息口提升至哪一個水平， 才算完成打壓通脹的任務，市場反應負面， 一直走勢低迷； 但昨日另一位美聯儲理事貝納德則表示美聯儲是時候放慢加息的步伐， 於是美股就由跌轉升，顯示市場毫無方向感可言， 上周五的瘋狂表現更加變得無影無蹤。待續......


亞太區市場表現
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ASX 200
S&P/ASX 200 指數周一從上周五的高位回落，氣氛低迷，可幸跌幅不大，全日跌 11.7點，跌幅0.16%，收 7,146.30 點；原因是美國財長耶倫向投資者發出警告，不要因著一份通脹報告而沖昏了頭腦，市場升浪難以爲繼，並在金融股的領跌下，來個高開低收的格局。

上證
上證周一微跌3.89點，跌幅0.13%，收 3,083.40點，深證綜指則跌了 0.24% 至 11,113 點，抹去盤中早段的升勢；分析師解釋市場已經完全消化了早前中央政府推出支援房地產市場， 以及微調放寬疫情限制的利好消息，轉歸平淡。與此同時，投資者關注美聯儲理事克里斯托弗沃勒的言論，他發出警告指市場關注的不是美聯儲放慢息口的步伐有多少， 而是最終美聯儲會將息口提升至哪一個水平， 才算完成打壓通脹的任務，市場聞訊好像如夢初醒， 避險情緒忽然高漲。

恆指
恆指周一表現卻不同凡響， 早段曾經一度升了3.4%，升593點，之後除除下滑，最後收市仍然取得1.7%的升幅，收17,619.71點，升294.05點。其實港股並沒有什麽特別利好的消息帶動，只不過是恆指越來越有跡象顯示那個尋底遊戲已經完成，並開始重拾上升的軌道所致。

日經
日經周一大跌1.06%，實跌300.1點，跌幅 27,963.47點，而東證指數則跌 1.05% 至 1,957 點，市場分析主要受到軟銀集團旗下的願景基金公佈季度業績，未符理想，導致股價暴跌 13% 所拖累。當然，市場亦留意到美聯儲理事克里斯托弗沃勒的一番言論，市場出現大幅回調。

後市
待續......


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