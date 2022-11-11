美股勁升一日後 轉趨冷靜

要點 美國10月消費者物價指數按月只升0.4%。

美國10月消費者物價指數按年升至7.7%，為1月以來升幅最小的一個月。

美國 10 月核心消費者物價指數升 0.3%； 按年升 6.3%。

美國每週申請失業救濟人數增加 7,000 至 225,000。

美國10月份失業率從 9 月份的 3.5% 升至 3.7%。

美國11月密歇根大學1年通脹預期為5.1%，5年通脹預期為3%。

日本 10 月份的生產者價格指數升幅報 9.1%，低於市場預期。

美股周五在掙扎中延續周四的升勢。 Credit: Thomas Sung



全周各地證券市場受惠於美股强勢的表現， 多有進賬。 Credit: Thomas Sung 美國三大股指



這個星期帶動市場氣氛明顯轉好的原因，當然是周四公佈的美國 10 月份消費者價格升幅低於預期，按年增長回落至 8% 以下，為八個月來的首次，不過美國初請失業金人數繼續取得溫和的升幅，顯示就業市場依然蓬勃。美股在周四勁升1,201.43點，升幅3.70%, 為此帶動了亞太區市場在周五時表現亢奮。





Advertisement

市場對於美股在周四的强勢表現固然感到高興，但心水清的經濟分析師及機構性投資者則同時感到莫名，因爲通脹升幅放緩幅度只屬輕微，不足以導致市場出現如此驚天動地的表現。有基金經理猜測是場外實在太多游資，一直等候適當的時機入市所致；加上儘管最新的通脹數字足以導致美聯儲放慢加息的步伐，但美聯儲同時一再申明會將加息的時間表延長，並會將息口進一步推升至5厘以上，爲此緣故， 其實基本因素並無改變；故此在這一個背景的分析下，市場實在沒有理由出現如此巨大的升幅， 更加不是一個轉勢的表現。





果然到了周五，美股只能在震盪中微微收高，升幅只有0.1%， 原因與周五公佈的美國11月密歇根大學1年及5年通脹預期並沒有明顯減退，不無關係；除此之外，投資者紛紛趁高出貨獲利，以免夜長夢多，為此緣故，道指周五收33,747.86點，僅升 32.49點，標普 500 及納指分別取得 0.92% 及1.88%的升幅，全周三大股指分別取得4.14%、5.89%及8.09%的升幅，創下 2兩年來最佳的一個交易周。





美國長短債息



基於美國10月份個人物價消費指數升幅低於預期，給與聯儲局可以放緩加息步伐的理由，美國 10 年期及2年期國債債息在周四大跌至3.81厘及4.33厘，跌幅7.99%及6.44%, 全周分別下挫了8.47%及7.04%，為一個月以來最低的水平。





美元指數



繼美國勞工部門公佈了最新的通脹數字之後，美元指數跌破 107點子的關口，這是自 8 月中旬以來的最低水平，並持續了這兩個星期的跌勢，周五暫報106.37點子，跌幅報1.70%，全周跌3.98%，有可能創下 2020 年 3 月以來最差的一個交易周。





期油



隨著美元指數下滑，以及中國放寬疫情限制，期油取得上升的空間。周五，布蘭特及紐約期油分別取得2.51%及2.85%的升幅，暫報96.02美元及84.19美元一桶，全周暫取得2.65%及9.08%的升幅。 分析家指出中國放鬆了一些抗疫措施，提振了需求前景；加上石油出口國家組織在 11 月每天減產 200 萬桶， 有助油價企穩。





黃金價格



周五，隨著美元指數下滑，黃金價格繼續造好，暫報 1,769.80美元一安士，升幅 0.92%， 全周取得 4.98% 的跌幅，為近三個月來最高的水平。





亞太區證券市場表現



ASX200



ASX 200在周五承接了美股在周四的强勁表現，飆升 了2.79%，收 7,158.00 點，觸及五個月來的最高水平，領漲的股份分別是科技股、重磅資源礦務股、能源股及金融股等，可謂全綫上升， 全周ASX200取得 3.85% 的升幅， 連升三個星期。





上證



上證綜指周五受惠於美國道指大幅飆升的勢頭，加上中國推出最新的抗疫措施，較前寬鬆，包括縮短海外旅客及密切接觸者的隔離期、停止識別密切接觸者的做法、以及撤回嚴格的追踪緊密接觸者措施等，因而取得1.69%的升幅，收 3,087.29點，不過全周則明顯落後大市，僅僅取得 0.53%，市場分析主要原因是受到早前中國的確診數字不斷飆升， 導致市場擔心中國政府會否再實施嚴厲的抗疫政策所致。





恆生指數



恆指周五隨著美股造好，表現有過之而無不及，勁升了1,244.62點， 升幅 7.74%，收 17,325.66點，升幅超過美股兩倍有多，全周升1,164.52點，升幅有 7.20%，連升兩星期。 市場分析當然受惠於美股的升勢，其次是中港兩地分別有計劃放寬疫情限制，讓市場對後市多一份樂觀的憧憬；此外，在岸人民幣飆升超過 1%，而離岸人民幣則創下一個多月來的最高水平，為此ASX200出現普漲的局面。





日經



日經周五當然緊隨美股的走勢，一路向好，全日升817.47點，升幅2.98%，收 28,263.57 點，全周取得 3.91%的升幅，至於東證指數周五則取得 2.12% 的升幅，收 1,978 點，創下八個星期的高位。至於經濟數據方面，日本 10 月份的生產者價格指數升幅報 9.1%，低於市場預期，市場聊以安慰，因爲期間大宗商品價格高企及日元疲弱，其實推高了企業的生產成本不少。





後市



基於美國勞工部門及密歇根大學分別公佈了10月份通脹數字及未來1至5年的通脹預期後，市場亢奮情緒有明顯降溫的現象。道指期貨市場今晨時暫時取得57點的升幅，暫報33,769點， 而澳洲 ASX200則取得 42點的升幅，暫報 7,204.00點，顯示市場經過一日的瘋狂之後，轉趨冷靜， 不失爲一個理智的表現。





