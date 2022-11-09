美國中期選舉期間 市場方向難尋

要點 中國國家統計局公佈10月份通脹數字，報2.1%， 較上月的2.8% 首度回落。

中國10月份核心消費者價格指數從上月 0.8% 回落至0.6%。

中國10月份生產者出廠價格指數報負1.3%， 上月的指數為正0.9%。

亞太區市場表現



ASX200



ASX 200 指數周三乘著美股造好的緣故，在資源礦務股的領漲下， 全日高開高走，取得 0.58% 的升幅，收 6,999 點，ASX 200 曾經一度冲破7,000點的心理關口，為8個星期以來最高的水平。 市場分析資源礦務股回暖原因是市場還是憧憬中國將逐步放寬新冠疫情的限制所致。





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上證



上證綜指周三表現低迷， 不過跌幅有限，全日走勢像泄了氣的皮球， 跌 0.51% ，收於 3,048.73 點，上證連跌兩日，據傳是内地疫情再次翻發，市場擔心中國政府再次推出嚴厲的封城措施，勢必再重創經濟。經濟消息方面， 中國國家統計局公佈10月份通脹數字，報2.1%， 較上月的2.8% 首度回落， 另外核心消費者物價指數也從上月 0.8% 回落至0.6%，而生產者出廠價格指數出現自 2020 年 12 月以來首次收縮。 報負1.3%， 上月的指數為正0.9%， 連串數據確證中國第三季經濟增長出現明顯放緩現象。





恆指



恆指周三再跌198點， 跌幅1.20%， 收16,358.52點，連跌兩日， 原因是市場擔心中國内需疲弱， 目前正面臨龐大的通縮壓力。 官方數據顯示，由於 COVID 感染人數上升和嚴格的限制措施，10 月份生產者出廠價格指數出現 22 個月來首次下跌，而消費者價格漲幅亦低於預期。 此外，周二，内地新增確診病例升至 5 月初以來的最高水平，廣州多個地區再次推出不同程度的封城措施， 市場難有好的表現。





日經



日經指數全日表現如同上證，一路下滑，最後錄得跌幅 0.56%，收 27,716.43 點，而東證指數周三則下跌了 0.41% 至 1,949 點，日經的表現受到部份差勁的權重股業績報告影響。此外，投資者亦謹慎地等待美國中期選舉的結果，市場憧憬共和黨會收回參眾兩院的控制權，為此投資者表現審慎。





後市



待續,,,,,,









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