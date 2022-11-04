美國非農就業數字靚 但美股不跌反升？

要點 美國 10 月份非農就業人數增加了 261,000份。

美國 9 月份就業人數增幅上修至 315,000份。

美國10月份失業率從 3.5% 上升至 3.7%。

美國10月份平均時薪增長了0.4%；按年增長 有4.7%。

恆指全周取得8.73%，收 16,161.14點，創下十年來最好的一個交易周。

外界繼續傳中國即將放寬「動態清零」防疫措施。

美國經濟數據好壞參半，讓美股回升。 Credit: Thomas Sung 全周市場跌多升少，不過這似是一個滯後的現象。 Credit: Thomas Sung 美國三大股指



萬衆期待的美國非農就業數字周五出爐，升261,000 份，增長數字超出市場預期的200,000 份；但增速放緩，這是自2020年2月以來增長速度最弱的一個月；同期，失業率回升至 3.7%，有企業面對加息的環境，以及出於對未來前景的憂慮，不敢貿然填補職位空缺，表明勞動力市場增長有放緩的現象；為此緣故，市場憧憬美聯儲在. 12 月開始有放慢加息的條件。





為此緣故，美股周五來個Ｕ型反彈，道指升 401.97點，升幅有 1.26%，收 32,403.22點，但全周則記錄得1.39%的跌幅，標普500及納指周五分別取得1.36%及1.28%的升幅，報3,770.55點及10,475.25點，但全周兩大股指分別下滑了 3.34%及5.64%。





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美國長短債息



美國10 年期國債債息維持在 4.1% 以上，延續了11 月初以來的升勢，並接近 10 月 24 日創下的 4.2% 的 15 年高位，周五升0.95%，報4.163厘， 原因是美聯儲加息的緊縮政策有跡象會繼續延長下去，最終會將聯邦基金利率推高至較前預期的4.75基點之上。另外，2年期國債債息周五回落了0.91%，恰恰與10年期債息背道而馳，暫報４.658厘； 但兩大債息全周分別取得3.71%及5.57%的升幅， 相差49點子，顯示市場對未來美國跌入經濟衰退的憂慮揮之不去。





美元指數



美元指數周五從113點的上方回落至 111 點的下方，暫報110.79點子，跌幅有1.89%，全周則記錄得0.08%的升幅。分析員指出投資者參考了好壞參半的就業報告及失業數據之後，正評估未來的息口動向。儘管如此，由於美聯儲發出的鷹派信息讓市場憧憬美元的走勢易升難跌。





期油



期油方面，本周好消息接踵而來，布蘭特及紐約期油周五分別取得4.19%及5.02%的升幅，暫報98.64美元及92.6美元一桶， 全周升幅分別有2.83%及11.76%。 原因是中國有可能在未來幾個月放寬抗疫限制，提振了市場樂觀的情緒。但最重要的是，全球石油市場仍然高度緊張，石油出口國家同意在 11 月每天減產 200 萬桶，對油價有支持的作用。





金價



隨著美元指數回落，金價周五勁升54.8美元，升幅3.36%，暫報1,685.70 美元一安士，讓市場大感意外，因爲金價從1,630的水平忽然推升至1,680美元的上方，市場主要炒作最新的非農就業數據升幅緩慢，以及失業率回升，讓市場憧憬美聯儲有條件放慢加息的步伐。全周金價回升了2.29%，這個數字説明了金價如非周五的强力反彈，走勢依然跌跌撞撞，在加息的大環境下，其實金價易跌難升。





亞太區證券市場表現



澳洲ASX 200



ASX 200 指數除周四受美股影響，大跌128點之外，其餘各個交易日表現穩打穩扎，周五ASX200儘管升幅有限，但在能源股及資源礦務股的領漲下，擺脫了開市後一度低迷的表現， 最後收市時取得 0.5% 的升幅，升34.6點，收 6,892.50 點，全周取得106.8點的進賬，升幅為1.57%。市場分析在周五，能源股及資源礦務股價格走强抵消了市場對美國即將公佈的非農就業數據的憂慮，以及對聯儲局不斷發出鷹派的加息言論等負面消息的影響。





上證



周五，上證綜指回復强勢表現，全日取得 2.43% 的升幅，升72.99點，收 3,070.80 點，而深證綜指則飆升了3.2% 至 11,187 點，市場分析上證主要受到兩大因素影響。 第一，市場繼續憧憬內地或會逐步放寬「動態清零」防疫措施，儘管中國外交部被問及此事時，曾經予以否認，但市場認爲「空穴來風，未必無因」； 同一時間，彭博報道，中國國務院近期要求中國民用航空局牽頭，聯合相關部委，籌劃取消兩年多為抗疫而設的國際客運航班熔斷機制，市場對此消息情緒高漲；第二，有報導稱美國就審批中概股的審計問題提前完成， 利好市場氣氛； 第三，中國新上任高層將於12月舉行連串經濟會議，制定相關政策應對目前日益嚴峻的經濟情況，市場對此有一定程度的憧憬。 連串正面消息，刺激市場的投資情緒，全周上證更加取得154.87點的進賬，升幅有5.31%。





恆指



上證造好，連帶港股亦從中受惠， 周五，恆指勁升821.65點，升幅5.36%，全周取得1,298.08點的進賬，升幅 ，收 16,161.14點，創下十年來最好的一個交易周。市場分析除以上三個刺激内地市場造好的消息外，其實恆指上周跌至13年半的新低後，投資者一直認爲恆指已經嚴重超賣，尋底遊戲可望大功告成， 重新回復上升軌道指日可待，周五成交報1,800億元，顯示投資者入市氣氛積極，投資者對恆指的後市較前多了一點樂觀的預期。





日經



日經周五表現不濟，投資者跟隨美股的走勢，亦對即將公佈的美國非農就業數字存有戒心，恐怕數字繼續飆升，美國聯儲局加息的部署未有一刻的鬆懈；此外，日本企業進入第三季業績報告期，迄今爲止取得的報告好壞參半，市場顯得小心翼翼。 周五大跌 463.65點， 跌幅 1.68%，收 27,199.74點， 全周則記錄得 94.54的進賬，升幅 0.34%。





後市



美國道指期貨市場周五暫升362點， 報 32,351.50點； 澳洲 ASX200則升91點，顯示市場緊隨美股樂觀的走下去。

