港股表現全球最差 後市依然難以看好

要點 日本 9 月份的零售額按年升4.5%，超出預期。

日本 9 月份的工業產出按月跌1.6%，報98.6點子，跌幅大於預期。

中國10月份製造業採購經理指數報49.2%，較上月下降0.9個百分點。

爲什麽港股表現如會此差勁？ 後市的走勢又如何？ 宋慶勤邀請香港時富優越投資資產管理顧問黎永良分析，他表示港股依然未脫險，後市仍然難以掌握。





ASX200



ASX 200 指數周一受到美國科技股的帶動，取得1.15%的升幅，收 6,863.50 點，為六周以來的最高水平； 與此同時，投資者預期澳洲儲備銀行在周二的議息會議上，只會加息25個基點。周二，科技股、金融股、清潔能源股等領漲ASX 200，但資源礦務股及能源股則因為外圍價格疲弱，股價停滯不前。





Advertisement

上證



周一上證綜指下跌 0.77%， 收 2,893.48點，徘徊在 6 個月的低位附近。 市場分析國家統計局同日公佈了10月份中國製造業採購經理人指數，報49.2點，較上月下跌了0.9%，在連續兩個月按月回升的情況下再次下滑，顯示中國的經濟不穩定性未見好轉，原因是外圍需求疲弱及内地新冠疫情破壞性了正常的生產程序， 加上市場認定20大會議顯示中國領導層的改組不會帶來政策方面的重大變化後，投資者對後市不太樂觀。





恆指



恆指周一表現有點舉棋不定，早段曾經造好，但午市後繼無力，臨收市前45分鐘，賣盤忽然湧現，顯示投資者信心不足， 不敢隔夜久留，收市時報跌176.04 點，跌幅 1.18%，收14,687.02點，為13年半以來的新低。推低恆指的最主要原因是内地周日錄得自8月10日以來，單日最多確診數字的一個·交易日，有 2,675 新例。彭博報道，中國爆發新的變種該病毒，並迅速在 21 個省份中出現；與此同時，澳門要求居民進行為期三日的測試，並在周末關閉了一個賭場度假村。 此外，10 月份中國製造業及服務業活動令人失望， 市場氣氛明顯受壓。





日經



日經周一走勢與ASX200相似，同受美股上周五利好走勢所帶動，因而取得1.78%的升幅，收 27,587.50點。同日。日本公佈了兩個經濟數據，第一個是日本 9 月份的零售額按年升4.5%，超出預期；但同期 9 月份的工業產出按月跌1.6%，報98.6點子，跌幅大於預期， 儘管如此，日經仍然取得443.4點的進賬。





後市



待續......





